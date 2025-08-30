Oyuncu Ezgi Şenler'in En Mutlu Günü! Çocukluk Aşkı Ömer Gürgen İle Evlendi

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile yıllar sonra yeniden kavuştu ve görkemli bir törenle dünyaevine girdi.


‘Sevmek Yüzünden’, ‘Çatı Katı Aşk’, ‘Sen Büyümeye Bak’ ve ‘Teşkilat’ gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Ezgi Şenler (32), 12 yaşında tanıştığı ilk aşkı Ömer Gürgen (33) ile 19 yıl sonra yeniden yollarını kesiştirdi. Çift, geçen yıl başlayan ilişkilerini 7 aylık birlikteliğin ardından evlilikle taçlandırdı.

ROMANTİK TEKLİF, GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Geçtiğimiz yıl sonunda futbolcu menajeri olan Ömer Gürgen’den romantik bir evlilik teklifi alan Şenler, önceki akşam nikah masasına oturdu. Beykoz’da düzenlenen düğünde çift, aileleri ve yakın dostlarının şahitliğinde mutluluklarını paylaştı.

SADE GELİNLİK VE RENKLİ AFTER PARTY

Şenler, sade ama dekolteli gelinliğiyle göz kamaştırırken, düğün kareleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise mini after party elbisesi ve spor ayakkabılarıyla sahneye çıkan ünlü oyuncu, dostlarıyla doyasıya eğlendi.

