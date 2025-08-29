Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Oğulları Karan İçin Kesenin Ağzını Açtı! Okul Kaydı İçin Servet Döktüler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Boşanma iddialarını birlikte verdikleri pozla yalanlayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, bu kez oğulları Karan’ın okul heyecanıyla gündemde. Ünlü çift, Çamlıca’daki özel bir koleje kayıt yaptırdı ve ödedikleri ücret dudak uçuklattı.

EVLİLİKLERİ HEP GÜNDEMDE

2016 yılında evlenen Özçivit ve Evcen, 2019’da oğulları Karan’ı, 2023’te ise ikinci çocukları Kerem’i kucaklarına almıştı. Özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan çiftten Fahriye Evcen’in geçen hafta Instagram hesabından 'Özçivit' soyadını silmesi boşanma iddialarını beraberinde getirmişti. Ancak Evcen, kısa süre sonra soyadını geri ekleyerek söylentileri yalanladı.

"YOLUN HEP AÇIK OLSUN OĞLUM"

Önceki gün büyük oğulları Karan’ı ilkokula kaydettiren ünlü çift, o anları Atatürk büstü önünde çektirdikleri aile fotoğrafıyla ölümsüzleştirdi. Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

KOLEJE ÖDEDİKLERİ ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan ünlü gazeteci Müge Dağıstanlı, ünlü çiftin Çamlıca'daki kolej için verdiği ücreti açıkladı. Çiftin kolejin yıllık ücreti için 1 milyon 250 bin TL ödediğini yazdı.

Kaynak: Müge Dağıstanlı