Utanması Kalmadı... Mehmet Ali Erbil, Nikah Sonrası Canlı Yayın Açıp Takı Parası Topladı!

Uzun süredir ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil, gündemden düşmek bilmiyor. Yeniköy'deki evinde gerçekleşen törene çocukları da katılan Erbil'in düğün sabahı yayın açıp para istemesi gündem oldu.

6'NCI KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Uzun süredir ilişkileriyle gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, dün akşam dünyaevine girdi. Çiftin nikâhı, Erbil’in Yeniköy’deki evinde gerçekleşti. Törene şovmenin çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı.

TİKTOK'TA YAYIN AÇIP 'TAKI' PARASI İSTEDİ

Evliliğinin ardından ertesi sabah sosyal medya hesabından canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, takipçilerine ilginç bir çağrıda bulundu. Ünlü şovmen, yayında düğünlerde geleneksel olarak yapılan “takı takma” geleneğini farklı bir şekilde yorumlayarak izleyicilerden para gönderilmesini istedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Erbil'in bu hareketi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimileri durumu eğlenceli buldu, kimileri ise tepki gösterdi. Daha önce de farklı çıkışlarıyla tartışma yaratan Mehmet Ali Erbil, bu kez de "düğün sonrası takı törenini" TikTok ekranına taşıdı.

