Sağanak Sonrası Peş Peşe Otobüs Kazaları: Önce Beşiktaş Ardından Küçükçekmece

Beşiktaş'ta virajı alamayan otobüs şoförü önce taksi ve motosiklete ardından da duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, Küçükçekmece'de ise yine bir otobüs şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrası İstanbul'a iki kaza meydana geldi. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Kadir Can Yanık'ın kullandığı İETT otobüsü, yağış nedeniyle virajı alamayarak taksiye ve motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Sağanak Sonrası Peş Peşe Otobüs Kazaları: Önce Beşiktaş Ardından Küçükçekmece - Resim : 1

'OTOBÜS KAYARAK GELDİ'

Taksi şoförü Onur Işık, olayla ilgili "Ben normal yolumda gidiyorum. Sol taraftan gelen araç direkt kaya kaya geldi. Ben de kendimi kurtarmaya çalışırken arkadan vurdu. Motorcu da arkadaydı direkt onu savurdu. Zaten bu şekilde de içeri girdi" diye konuştu.

TRAFİK BÜR SÜRE TIKANDI

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesi ve trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza yapan İETT şoförü polis merkezine götürüldü.

Sağanak Sonrası Peş Peşe Otobüs Kazaları: Önce Beşiktaş Ardından Küçükçekmece - Resim : 2

KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOBÜS KORKULUKLARA ÇARPTI

Küçükçekmece'de de sabah saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman-Yenibosna Metro hattında çalışan İETT otobüsünün sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Halkalı Meydan'da yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Şoför ve otobüste bulunan 3 yolcu kazayı yara almadan atlatırken otobüste hasar oluştu. Yolcular başka otobüsle yoluna devam ederken kazaya karışan otobüs bulunduğu yerden alındı.

Kaynak: DHA

