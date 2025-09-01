Boğaziçi Üniversitesi'nde Katledilen Hilal'in Ailesinden Acı Feryat: '24 Suç Kaydı Olan Adam Nasıl Dışarıda Geziyor'

Boğaziçi Üniversitesi'nde katledilen Hilal Özdemir'in acılı ailesi isyan etti. Aile, 24 suç kaydı bulunan Ayberk Kurtuluş'un serbest olduğunu sorguladı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde çalıştığı sırada Ayberk Kurtuluş isimli şahıs tarafından katledilen 15 yaşındaki Hilal Özdemir’in acılı ailesi, kızlarının tehdit altında olmadığını söyledi.

Hilal, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir kafede çalıştığı sırada, 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından katledilmişti. Hilal’i hayattan koparan Kurtuluş ise olay yerinde intihar etmişti.

NTV’de yer alan habere göre, Hilal Özdemir’in cenazesinde Fahrettin Özdemir dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Amca Özdemir, Hilal’in tehdit altında olduğunu bilmediklerini belirtti.

Özdemir, "Gece kötü bir haber geldi. Dediler 'ölmüş, öldürmüşler kızınızı.' Hiç tanımıyorum, çocuk kim onu bile bilmiyorum. Bilsem zaten bu kadar suç oranıyla adamı ben rahat bırakır mıyım? Ama yok işte. Korkudan söylemedi işte. Söyleseydi bunlar hiçbirisi başına gelmezdi” dedi.

Amca Özdemir, "Adamın 24 tane suçu var, nasıl dışarda geziyor bu adam?” diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Katledilen Hilal'in Ailesinden Acı Feryat: '24 Suç Kaydı Olan Adam Nasıl Dışarıda Geziyor' - Resim : 1

TELEFONUNDAKİ UYGULAMADAN BULMUŞ

Hilal’i katleden Ayberk Kurtuluş isimli caninin Hilal’i telefonundaki uygulamadan bulduğu ve iddiaya göre öğle saatlerinde aralarında tartışma yaşandığı kaydedildi.

Katil, akşam saatlerinde yeniden gelerek, Hilal’i öldürüp intihar etti.

Kaynak: NTV

