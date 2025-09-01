İzmit’teki Orman Yangını Faciasında 2 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde 24 Ağustos 2025 günü saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 16 dönüm ağaçlık ve makilik alanı küle çevirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 102 personel, 26 arazöz, 5 tanker ve 2 helikopterle müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucu yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

2 TUTUKLAMA

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, T.A.’ya ait bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında işte olduğu öğrenilen T.A., eve döndüğünde gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, T.A.’yı Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirdi.Yapılan incelemelerde, yangının evin alt kısmında bulunan hurda ve lastiklerin yakılmasıyla başladığı, alevlerin kontrolden çıkarak çevredeki ağaçlık ve makilik alana sıçradığı belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangına sebep oldukları şüphesiyle S.S. ve G.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

