İzmit’teki Orman Yangını Faciasında 2 Kişi Tutuklandı

Kocaeli İzmit’te 16 dönüm ağaçlık ve makilik alanı yok eden yangına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan S.S. ve G.Y. tutuklandı.

Son Güncelleme:
İzmit’teki Orman Yangını Faciasında 2 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde 24 Ağustos 2025 günü saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 16 dönüm ağaçlık ve makilik alanı küle çevirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 102 personel, 26 arazöz, 5 tanker ve 2 helikopterle müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucu yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

2 TUTUKLAMA

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, T.A.’ya ait bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında işte olduğu öğrenilen T.A., eve döndüğünde gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, T.A.’yı Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirdi.Yapılan incelemelerde, yangının evin alt kısmında bulunan hurda ve lastiklerin yakılmasıyla başladığı, alevlerin kontrolden çıkarak çevredeki ağaçlık ve makilik alana sıçradığı belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangına sebep oldukları şüphesiyle S.S. ve G.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kızıl Kabus Günlerdir Sürüyor: Denizli 4, Karabük 2 Gündür YanıyorKızıl Kabus Günlerdir Sürüyor: Denizli 4, Karabük 2 Gündür YanıyorGündem

Kaynak: DHA

Etiketler
Kocaeli İzmit Yangın
Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı’dan Flaş Transfer Hamlesi! Süper Lig Devi Resmen Açıkladı: Hayırlı Uğurlu Olsun Acun Ilıcalı’dan Flaş Transfer Hamlesi
2025 Yılında Emekli Olacaklar Dikkat! SGK Kritik Detayı Açıkladı: Yüzde 30 Daha Düşük Maaş Alabilirsiniz 2025 Yılında Emekli Olacaklar Dikkat
İBB Soruşturmasında Bir Kırmızı Bülten Kararı Daha! Firari Şüpheli Murat Gülibrahimoğlu İçin Çıkarıldı İBB Soruşturmasında Bir Kırmızı Bülten Kararı Daha
MİT’ten Siber Dolandırıcılık Şebekesine Darbe! Örgüt Lideri Yakalandı MİT’ten Siber Dolandırıcılık Şebekesine Darbe!
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam