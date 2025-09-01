MİT’ten Siber Dolandırıcılık Şebekesine Darbe! Örgüt Lideri Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinesinde yürütülen bir operasyonla, internet üzerinden organize dolandırıcılık faaliyetleri yürüten bir suç örgütü çökertildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, örgüt lideri Ö.Ş. yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1250 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Soruşturma kapsamında 1250 dolandırıcılık amaçlı internet sitesine erişim engeli getirildi.

SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLAR HEDEF ALINDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgütün vatandaşlara ait kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı.

Örgüt üyelerinin, özel yazılımlar yardımıyla e-ticaret platformlarına sahte ilanlar yerleştirdiği ve mağdurlara gerçekçi görünen dekont ve fatura örnekleri sunarak güven kazandığı belirlendi.

Yapılan teknik analizlerde, ilanları ziyaret eden kullanıcıların IP adresleri, konum bilgileri ve çevrimiçi davranışlarının da sistematik şekilde kaydedildiği tespit edildi.

MASAK VE USOM DA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da çalışmalara dahil edildi.

USOM’un teknik desteğiyle şebekenin dijital altyapısı ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerde örgütün yasa dışı mali kaynakları ve para akışları detaylı biçimde belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, siber dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 1250 internet sitesi kapatıldı.

Kaynak: İHA