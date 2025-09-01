Saldırıya Uğrayan Samsunspor Taraftarından Acı Haber: Kulüpten Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. İddiaya göre işletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ile kardeşi R.Ç. silahlı saldırıda yaralandı. Olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınırken, olay sonrası Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Çapkın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kardeşi R.Ç.'nin ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

SAMSUNSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Ümit Çapkın'ın vefatı sonrası takımı Samsunpor'dan bir başsağlığı mesajı yayımlandı. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Taraftarımız Ümit Çapkın’ın, Giresun’da bir restoranda uğradığı menfur silahlı saldırı sonucu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporun dostluk, kardeşlik ve barış ortamında yaşanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor; merhum Ümit Çapkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı, yaralı taraftarlarımıza ise acil şifalar diliyoruz" denildi.

BAŞSAĞLIĞI



Taraftarımız Ümit Çapkın’ın, Giresun’da bir restoranda uğradığı menfur silahlı saldırı sonucu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Sporun dostluk, kardeşlik ve barış ortamında yaşanması gerektiğini bir kez daha… pic.twitter.com/7wGqEubu73 — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) September 1, 2025

Kaynak: İHA