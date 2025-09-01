Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye...

Türkiye Gazetesi köşe yazarı Cem Küçük, AKP hükümetinin Suriye politikalarından ekonomiye ve TBMM’deki komisyona kadar birçok konuda sert eleştirilerde bulundu. Küçük, piyasaların kötü durumda olduğunu vurguladı. İşte Cem Küçük'ün şaşırtan köşe yazısı...

Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye...
Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında, AKP hükümetinin politikalarını sert bir dille eleştirdi. Türkiye’nin genel durumunu değerlendiren Küçük, dış politikada Afrika’dan Latin Amerika’ya uzanan geniş bir yelpazede başarılar olduğunu kabul etse de, iç politikada ve ekonomide ciddi sorunlar yaşandığını savundu.

'AMACI NE BELLİ DEĞİL'

Küçük, yazısında özellikle TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun faaliyetlerini sorguladı. “Komisyonun amacı ne belli değil. Silah bırakmada yaz sonu deniyordu. Yaz bitti. Silahlar bırakıldı mı, bilmiyoruz. Bekliyoruz” ifadeleriyle komisyonun belirsizliğini eleştirdi. Ayrıca, “Kervan yolda düzülür mantığıyla hareket etmek ne kadar doğru?” diyerek AKP’nin yaklaşımını sorguladı.

'PİYASALAR İYİ DEĞİL'

Ekonomik duruma da değinen Küçük, piyasaların “kan ağladığını” belirtti ve konkordato ilan eden firmalara dikkat çekti. LC Waikiki, DeFacto ve Mavi Grup gibi markalara üretim yapan Çözüm Yapı Grup’un mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan ettiğini örnek gösteren Küçük, “Piyasalar iyi değil. Özel sektör çalışanlarının durumu berbat. Kimse ihtiyacı dışında bir şey almıyor” diyerek ekonomik krize işaret etti.

Küçük, yazısında muhalefeti de eleştirerek, CHP’nin sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) gündemiyle hareket ettiğini ve emekliler ile ekonomi için somut öneriler sunmadığını belirtti. Kültür ve sanat alanında da erozyon yaşandığını ifade eden Küçük, “Eskisi gibi iyi kitaplar yazılmıyor, güzel filmler çekilmiyor” diyerek genel bir memnuniyetsizlik tablosu çizdi.

Cem Küçük’ün bu yazısı, iktidar medyası içinden gelen nadir sert eleştirilerden biri olarak dikkat çekerken, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

