Çöp Konteynerindeki Vahşette Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı, Bu Nasıl Anne!

İstanbul Beşiktaş’ta Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta dün saat 06.00 sıralarında, çöpleri toplayan belediye işçileri yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gelmiş, yapılan incelemede bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri tespit edilmişti.

Bebeğin cansız bedeninin bulunduğu çöp konteyneri

Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken korkunç olaya ilişkin kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı.

MAKASLA ÖLDÜRMÜŞ

Bebeğin annesinin 3 çocuk annesi E.A. olduğu, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullanarak öldürdüğü tespit edildi.

ALIŞVERİŞE GİTMİŞ

Cinayet sonrası bebeği çöp konteynerine atan E.A.’nın daha sonra market alışverişine çıktığı belirlendi. Şüpheli anne E.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA