Çöp Konteynerindeki Vahşette Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı, Bu Nasıl Anne!

İstanbul Beşiktaş’ta çöp konteynerinde vücudunda yanık ve kesik izleri ile bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi tarafından makasla öldürüldüğü, cinayet sonrası annenin markete alışverişe gittiği ortaya çıktı. Korkunç olay sonrasında anne E.A. gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş’ta Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta dün saat 06.00 sıralarında, çöpleri toplayan belediye işçileri yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gelmiş, yapılan incelemede bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri tespit edilmişti.

Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken korkunç olaya ilişkin kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı.

MAKASLA ÖLDÜRMÜŞ

Bebeğin annesinin 3 çocuk annesi E.A. olduğu, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullanarak öldürdüğü tespit edildi.

ALIŞVERİŞE GİTMİŞ

Cinayet sonrası bebeği çöp konteynerine atan E.A.’nın daha sonra market alışverişine çıktığı belirlendi. Şüpheli anne E.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

