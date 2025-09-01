İBB Soruşturmasında Bir Kırmızı Bülten Kararı Daha! Firari Şüpheli Murat Gülibrahimoğlu İçin Çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen soruşturmada firari Emrah Bağdatlı’nın ardından firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu için de Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili devam eden ‘yolsuzluk’ soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu için Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

Soruşturma, görevden alınarak tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında başlatılmıştı.

Gülibrahimoğlu'nun da bu dosyada adı geçen şüpheliler arasında olduğu ve uzun süredir arandığı belirtildi.

EMRAH BAĞDATLI HAKKINDA DA ÇIKARILMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de bir diğer firari isim Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yetkililer, her iki ismin de yurtdışında olduklarının değerlendirildiğini ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

