İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: Sanatçı Ahmet Güneştekin’in İfadesi Alındı, İmamoğlu Sergisine Katılmıştı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmasında kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Hakkında “suç örgütü yöneticiliği”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma” , "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek","nitelikli dolandırıcılık gibi ciddi iddialar bulunan ve bu kapsamda tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma derinleştirildi.

GÜNEŞTEKİN'İN DE İFADESİ ALINDI

Savcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda ifadeye çağırdığı isimler arasına sanatçı Ahmet Güneştekin’i de dahil etti.

SERGİSİNE İMAMOĞLU ÇİFTİ DE KATILMIŞTI

Ahmet Güneştekin, Ocak 2025’te açılışı yapılan “Kayıp Alfabe” sergisini, İBB tarafından kültür ve sanat merkezi haline dönüştürülen Artİstanbul Feshane binasında düzenlenmişti. Açılışa Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katılmıştı.

AHMET GÜNEŞTEKİN KİMDİR?

Ahmet Güneştekin, 22 Aralık 1966 tarihinde Batman'da, Garzan işçi kampında dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan Güneştekin, henüz 9 yaşındayken yağlı boya ile tanışarak ilk resimlerini yapmaya başladı. Sanat yolculuğuna erken yaşta adım atan Güneştekin, 1981 yılında, henüz lise çağındayken okulunun kütüphanesinde açtığı sergiyle izleyiciyle ilk kez buluştu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra sanatsal kariyerini geliştirmek üzere İstanbul’a taşındı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kısa bir süre eğitim aldı, ancak buradaki öğrenimini yarıda bıraktı. Eğitim hayatını farklı bir alanda sürdürme kararı alan Güneştekin, daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Sadece resimle sınırlı kalmayan Güneştekin, zamanla belgesel yapımcılığına da yöneldi. Görsel anlatım gücünü sanatının farklı alanlarına taşıyan sanatçı, bu alanda da ses getiren işlere imza attı. Sanatında geleneksel motifleri çağdaş bir dille yorumlayan Güneştekin’in eserleri, özellikle mitoloji, hafıza ve kimlik temaları etrafında şekillenir. Ulusal ve uluslararası pek çok sergide yer alan sanatçı, 2019 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Bank Austria Kunstforum Wien’de “Mitoslar Evreni” adlı kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Bu sergi, onun uluslararası sanat camiasındaki yerini pekiştiren önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Ahmet Güneştekin, özel yaşamında da sanatla iç içe bir hayat sürdürüyor. Sevin Vural Güneştekin ile evli olan sanatçının Ezgi ve Kardelen adında 2 kızı bulunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi