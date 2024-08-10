Güzel Sanatlar Öğrencilerine 'MESEM' Dayatması: Okul Yönetimi, MEB'in Sınıf Tekrarı Uygulamasını Bahane Etti

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılki eğitim-öğretim döneminde, “Bu yıl ilk defa yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre, 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak” kuralını uyguladı.

MEB’in başarısız öğrencilere sınıf tekrarı yaptıran uygulamasına veliler tepki gösteriyor. Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde okul yönetiminin, çocukları sınıf tekrarı yapma durumuna kalan velilere, çocuklarını Meslek Edindirme Merkezleri (MESEM) gönderme konusunda baskı yapıldığı kaydedildi.

Duvar’dan Pelin Akdemir’in haberine göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenciler, geçme notu olan 50’ye az bir farkla akademik derslerden sınıfta kaldı. Bazı veliler, çocuklarını özel okula gönderip bir üst sınıfa geçirirken bazı veliler ise şikayetlerini önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilettiler. Veliler, okul yönetimi tarafından çocuklarını Meslek Edindirme Kurslarına (MESEM) göndermeleri için aranırken müdürlükten ise ‘bizim yapacak bir şeyimiz yok’ yanıtını aldılar. Çocuklarının yetenekleri doğrultusunda eğitimlerine devam etmesini isteyen veliler, yönetmeliğe karşı yürütmeyi durdurma davası açmaya hazırlanıyor.

OKUL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞE UYMADI

Müzik, tiyatro, resim gibi sanatsal alanlardaki yeteneği ile Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitimlerine başlayan yaklaşık 10 öğrenci, akademik dersler olan fizik, biyoloji, kimya, matematik derslerinden 50’nin altında ortalamaya sahip oldukları için sınıf tekrarına kaldılar. Yönetmeliğe göre, sınıf tekrarı riski olan öğrenciler için okul yönetimince komisyon kurulmalı ve riski azaltacak bir önlem planı yapılarak velilerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Veliler, okul yönetimi tarafından komisyonun kurulmadığını belirtti.

Velilerin bazısı, sınıfta kalma riskine karşı okulların kapanmasına son bir ay kala çocuklarını özel okullara gönderdi. Bu çocuklar, özel okullarda Anadolu Lisesi’nden 10’ncu sınıftan okumaya devam edecekler. Sınıf tekrarı yapacak 10 öğrencinin ailesi, komisyon kurularak okul yönetimi tarafından gereken önlemin alınmadığı, az bir puan farkıyla sınıf tekrarı yapması gerektiği gerekçesi ile durumu İlçe Milli Müdürlüğü'ne aktardı. Veliler, çocukların akademik derslerden başarısız olmaları nedeniyle sınıf tekrarı yapmalarını haksızlık olarak nitelendiren veliler, çocuklarının MESEM’e yönlendirilmesi için arandıklarını ifade ediyor. 6 aile ise yönetmeliğe karşı dava açmaya hazırlanıyor.

ÖĞRENCİLERE AKADEMİK DERSLER ENGEL OLDU

Veli Oktay Demirtürk, yıl içerisinde çocuğunun zayıf dersleriyle ilgili öğretmenleriyle görüşmeler yaptığını fakat son güne kadar sınıf tekrarı konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti. Yönetmelik gereği okulda komisyon kurulması gerektiğini hatırlatan Demirtürk, “Fakat bununla ilgili okulda kurulmuş olan bir komisyon yok. Bu komisyonun almış olduğu bir karar yok, bize bildirilen bir beyan yok” dedi. Konuya ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdiklerini belirten Demirtürk, dilekçeye yanıt alamayınca müdürlüğe gittiğini söyledi. Demirtürk, “İnceleme yapıldığını, okul yönetiminin gereken şeyleri yaptığına dair yazı gönderdiğini söylediler. Bunlar yazıyla bildirilmiş, kanıtlı şeyler değil. ‘Okul biz bunu yaptık deyince yapmış olarak mı kabul edeceksiniz?’ diye sorduğumda ‘bizim yapacak bir şeyimiz yok, okul öyle diyorsa öyledir. Çözümünüzü başka bir yerde arayın’ diyorlar” şeklinde konuştu.

VELİLER MESEM’E TEPKİ GÖSTERİYOR

Demirtürk, özel yetenekleriyle liseye kabul edilen öğrencilerin yüzde 90’nın fizik, kimya, biyoloji, matematik derslerinden 47-48 puanlarla sınıfta kaldıklarını belirtiyor.

Çocukların MESEM’e yönlendirilmeye çalışıldığını söyleyen Demirtürk, şöyle konuştu: “Biz bunu kabul etmedik. Çocuğun yeteneği yönünde eğitim alması için buraya getirdik. Okul hiçbir çözüm yolu aramadan direk çocukları çıraklığa yönlendiriyor. Bu durum çocuğun yeteneğini kaybetmesi demek. Çocuğu akademik anlamda değil, yeteneği gelişsin beklentisiyle alıyorsunuz, çocuğu akademik derslerden sınıfta bırakıyorsunuz. Bu okulun amacı yetenekli çocukları topluma kazandırmak, bu yönde yönlendirmesi gerekirken çocuğu kazanmak yerine kaybetmek ilk tercih.” Demirtürk, diğer lise türlerinde 9-12 arasındayken burada ders sayısının 18 olduğunu söyledi. Bunun öğrenciler arasında eşitsizlik yarattığını ifade eden Demirtürk, “9 ders olan okulda da 4 dersten sınıfta kalıyor, 18 ders olan okulda da. 9 dersin 4’nden kalırsanız 5’nden geçmiş oluyor. Ama 18 dersin 4’nden kalırsanız 14 dersten geçmiş oluyorsunuz” dedi. Demirtürk ayrıca öğrencilerin sınıf tekrarı yapmasına neden olan matematik dersinin öğretmeninin aynı zamanda okul müdür yardımcısı olduğu, çocukların verdiği bilgiye göre dersin yıl boyunca yüzde 90’nın boş geçtiğini belirtti.

VELİLER DAVA AÇACAK

İsmini vermek istemeyen bir veli, okulda komisyonun kurulmadığını, bu konuda gerekli yönetmeliğin uygulanmadığını belirterek şikâyet ettiklerini dile getirdi. Çocuklarının bir sene kaybetmesini kabul etmediklerini belirten veli, “Matematik dersi boş geçiyor, sen çocuğu matematikten bırakıyorsun. Çocuklarımız günah keçisi değiller. 6 aile olarak yürütmeyi durdurma davası açacağız” diye konuştu. Notların karneden bir hafta önce sisteme girildiğini söyleyen veli, “Sınıfta kalacağını bilseydik çözüm için okul ile iletişime geçerdik. Komisyon olsaydı öğrenciye proje vererek geçmesi için bir şans tanınacaktı. Bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Çocukların MESEM’e yönlendirilmesine tepki gösteren veli, şunları dile getirdi: “Fırsat buldular çocuklardan ucuz iş gücü çıkarmak istiyorlar herhalde. Güzel Sanatlar'dan çıkacak, MESEM’e gidecek. Buraya yeteneğiyle girmiş çocuk, böyle bir şey olabilir mi? Kimi aileler de özel okullara gönderiyor. Özel okullarda sınıfta kalan öğrenci yok. Bir veli gitmiş konuşmuş, okul yöneticisi ‘İnsanlar para veriyor, bırakılır mı?’ demiş.”

9 ÖĞRENCİ MESEM'DE CAN VERDİ

AKP'nin çocuk işçiliği meşrulaştırdığı MESEM'lerde son bir yılda 9 çocuk, hayatını kaybetti. 14 yaşındaki Arda Tombul ve 15 yaşındaki Erol Can Yavuz, MESEM'de yaşamını yitirirken, Beyzanur'un ise vücudunun yüzde 80'i bu kurumda çalışırken yandı.

Kaynak: Gerçek Gündem