Yerine Metin Feyzioğlu Atanmıştı! Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama

Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’ne eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu atandı. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın hangi göreve getirileceği henüz belli değil. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Prag Büyükelçiliği'ndeki değişiklik sonrası Bağış'ın ilk açıklamasına bugünkü yazısında yer verdi.

Bağış'ın çevresindekilere gönderdiği mesaj şöyle:

"Buradaki görev sürem doldu ve hatta bir yıl da uzadığı için teamüllere ve devlet geleneğimize uygun bir şekilde görevimi yeni bir meslektaşıma devrediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve Çekya’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın desteğini alarak onların da verdiği güç ve destek sayesinde Prag’da çok şükür, güzel hizmetlere imza attık.

İkili ticaret hacmini dört yılda 3 milyar dolardan 6.5 milyar dolara çıkardık, Çekya’daki tüm vatandaşlarımız da teyit eder ki insanlarımız arasında hiç ayrım yapmadan herkese ulaşmaya ve yardımcı olmaya çalıştık, Büyükelçiliği şanlı bayrağımıza yakışır modern olduğu kadar donanımlı bir sefaret binasına taşıdık. Avrupa’da ilk defa ülkemizin adını taşıyan bir parkı Prag’da açtık. Çekya’nın en büyük şirketlerinin ülkemize yatırım yapmasını sağladık.

'ÇİZGİMİZ DEĞİŞMEZ'

2019’da Prag’da göreve başladığımızda savunma sanayinde ülkemize ambargo uygulayan 8 Avrupa Birliği üyesi ülkeden biri olan Çek Cumhuriyeti’nin savunma sanayi şirketlerinin, ülkemizdeki muadil kuruluşlar ile stratejik ortaklıklar kurmalarına vesile olduk. Son olarak da 15 Temmuz etkinliğimizde eski Çekya Cumhurbaşkanı Sayın Vaclav Klaus’u konuşmacı olmaya ikna ederek Türk demokrasisini öven bir açıklama yapmasını sağlamakla kalmayıp konuşma metninin ülkenin en yüksek tirajlı gazetesinde makale olarak yayınlamasını sağladık.

Bundan sonraki süreçte de bizim çizgimizde bir değişiklik olmaz. Her konumda görevini layıkıyla yapmanın onuru ve gururunu yaşayan biri olarak ömrümüz boyunca olduğu gibi, bundan böyle de gerekli istişareleri yaptıktan sonra ülkemiz, devletimiz ve milletimize hizmet noktasında verilecek görev ne olursa olsun, en iyi şekilde yapmaya aynı ruh, heyecan ve titizlikle devam edeceğiz.”