Egemen Bağış Gitti, Metin Feyzioğlu Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapan Metin Feyzioğlu, Danıştay'ın 146'ıncı yıldönümü Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Erdoğan ile yaşadığı tartışma sonrası 180 derece dönerek, hükümete yaklaşmıştı. Baroların bölünmesi kararında iktidara yakın bir tavır alan Feyzioğlu, avukatlar tarafından protesto edilmişti.

Feyzioğlu son olarak CHP lideri Özgür Özel ve CHP heyetini Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümü etkinliklerinde karşılamamıştı.

EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR?

Egemen Bağış, 2002'de İstanbul milletvekili seçildi. Türkiye’nin AB ile tam üyelik görüşmelerini yürütmek üzere Ocak 2009'da devlet bakanı ve başmüzakereci oldu. Daha önce AKP dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapan Bağış, genel başkan yardımcısı olarak AKP'nin en yüksek yürütme organı olan Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu. Bağış, 2011 ile 2013 arasında AB Bakanlığı yaptı.

Bağış, 17-25 Aralık operasyonlarında "rüşvet ve nüfuz ticareti" suçlarını işlediği iddiasıyla" hakkında soruşturma açılan 4 bakan arasında bulunan Bağış hakkında TBMM’de Yüce Divan’a gönderilip gönderilmemesi hususunda bir oylama yapıldı. Bağış, yapılan gizli oylama sonucunda 245 kabul oyuna karşılık 255 ret oyuyla Yüce Divan’a gitmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem