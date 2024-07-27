Marmaray'da Kanlı Bebek Maketleri: İsrail Protesto Edildi

İsrail, Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 83 kişi artarak 39 bin 258'e çıktı. Filistinliler, İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamıyor.

Dünyanın gözü önünde kadın, çocuk demeden katliam yapan İsrail, dünyanın birçok yerinde protesto ediliyor. Batılı devletler, İsrail’e verdikleri destek sebebiyle ülkelerindeki İsrail destekli gösterilileri şiddetle bastırıyor.

Gazze’deki katliam ve insanlık trajedisi sürerken, Türkiye’de buna dikkat çekmek isteyen bir grup, İstanbul Sirkeci’deki Marmaray istasyonuna ölü bebek maketleri bıraktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kanlı oyuncak bebeklerle İsrail’in Gazze’de açlıkla tehdit ettiği ve bombalarla öldürdüğü çocuklara dikkat çekilmek istendiği düşünülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem