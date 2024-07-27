Taksiden İndi, Rastgele Ateş Açtı!

Beyoğlu'nda bir kişi taksiden indikten sonra etrafa ateş açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerden biri park halindeki bir taksiye isabet etti.

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Taksiden İndi, Rastgele Ateş Açtı!

İstanbul Beyoğlu’nda bir kişi taksiden inerek etrafa rastgele ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerden biri park halindeki bir taksiye isabet etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Küçük Piyale Mahallesi’nde saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Taksiden inen bir kişi, belinden çıkardığı silahla çevreye rastgele ateş açtı. Mermilerden biri park halindeki bir ticari taksiye isabet ederken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinde iki adet boş kovan ele geçirdi. Güvenlik kameralarından ateş açan kişinin kimliğini İ.B. olarak tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirtilen İ.B, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “mala zarar verme” ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

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