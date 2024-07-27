3 Kentte Denize Girmek Yasaklandı!

Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Vatandaşlara 'denize girmeyin' uyarısı yapıldı.

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3 Kentte Denize Girmek Yasaklandı!

Kocaeli'nde, Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

SAKARYA'NIN ÜÇ İLÇESİNDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

AA'da yer alan habere göre Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

DÜZCE AKÇAKOCA'DA TÜM PLAJLARDA YASAK

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor. Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor.

Öte yandan Akçakoca Kaymakamlığı sel, su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: AA

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