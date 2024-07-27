'Belediyelerde SGK Borcu' Krizi! CHP Resti Çekti: 'Mali Darbe Yapmaya Kalkışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye borçlarının kaynağından tahsiline başlanması talimatı üzerine başlayan tartışma devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın en borçlu belediyeler arasında açıkladığı Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan açıklama geldi.

'AMAÇ CEZALANDIRMAK'

X hesabından bir video yayınlayan Şahan, Erdoğan'ın talimatının nihai amacının belediyelerden borç tahsil etmek olmadığını; 'cezalandırmak' olduğunu söyledi. Şahan, "Hiçbir kişi ya da kurumun devlete borcu kalmaz. Devlet, alacağını mutlaka tahsil eder! Bu, bugüne kadar inandığımız bir gerçekti. Ama uzunca bir süredir gerçek olmaktan çıkıp bir hurafeye dönüştü. Çünkü, bugün devlete hizmet eden iktidar, milletin hazinesinin alacaklarını tahsil etmek yerine, silmeyi marifet sayıyor. Hatta silmeyi bırakın, kanunlarda ya da uygulamada kalem oynatarak, milletin milyarlarca lirasını, bazı şirket ve kişilerin kasasına indiriyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN'A 5 SORU

Şahan, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

Sayın Bakan, mensubu olduğunuz iktidar, devletin, çiftçinin bankasından sadece tek bir şirkete verdiği 895 milyon doları, bugünkü kurla yaklaşık 30 milyar TL'yi hala tahsil etmemişken bugün bütün kaynaklarını yurttaşlarının sorunlarına ayıran sosyal demokrat belediyelerin bütçesine göz dikmektedir. Yandaş şirketlerin affedilen vergi borçlarına, silinen sosyal güvenlik borçlarına ise hiç girmeyeyim! Şimdi soruyorum: iddia ettiğiniz 65 milyar liralık borç yüzünden, 50 milyon vatandaşımıza hizmet veren sosyal demokrat belediyelerin boğazına mı yapışacaksınız? Sayın Bakan; iktidarın yanlış ekonomi politikaları, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesini alt üst edip, ülkemizin ekonomisini yerle bir ederken, belediyelerin bundan etkilenmeyeceklerini mi düşünüyorsunuz? Siz, artan maliyetleri zamlarınıza ve vergilerinize gerekçe gösterirken, amacı yurttaşa hizmet olan sosyal demokrat belediyelerin 10 yıl önceki maliyetlerle çalıştığını mı sanıyorsunuz? Sayın Bakan, hatırlatmak isterim ki parçası olduğunuz iktidar bugüne kadar, bu ülkenin yurttaşlarının vergi gelirlerini zengini daha zengin etmek üzere silerken yarattığı çoklu krizleri yoksul yurttaşlarımızın üzerine yıkmıştır. Başkanı olduğum Şişli Belediyesi dahil, Sosyal Demokrat Belediyeler, normalde görevleri olmayan bir yükün altında ayakta kalmaya çalışıyor. Ülkemizdeki tüm belediyeler de iktidarınızın sebep olduğu ekonomik yıkımın altında kalan 7’den 70’e tüm yurttaşlarımıza sosyal yardımlar yapıyor. İktidarınız şahsi keyfini ve yandaş şirketlerin menfaatlerini öncelik sayabilir, ama biz zor durumdaki yurttaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla sormak isterim; hangisi daha vicdanlı? İktidarınızın tek kalemde tekil şirketleri kurtarıp kasalarına milletin cebinden milyarlar armağan etmesi mi? Yoksa, sosyal demokrat belediyelerin 50 milyon vatandaşımıza destek olup, hizmet götürmesi mi? Sizce, geçiş garantili yollar ve köprüler, yolcu garantili havalimanları, hasta garantili hastaneler yapan şirketlerin milyarlarca dolarlık bilançolarına rağmen vergi borçlarının silinmesi mi büyük bir ayıp ve kayıp? Yoksa, 50 milyon vatandaşımıza hizmet veren sosyal demokrat belediyelerin, silinmeyen ve mutlaka ödenecek olan 65 milyar liralık SGK borçları mı?

ÖZGÜR ÇELİK: BELEDİYELERİMİZE MALİ DARBE YAPMAYA KALKIŞIYORLAR

Şahan'ın paylaşımını alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Ülke ekonomisini felakete sürüklediler" diyerek tepki gösterdi. Çelik'in açıklaması ise şöyle:

"Şimdi de Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerimize "mali darbe" yapmaya kalkışıyorlar. Şu bilinmeli ki; AKP'den aldığımız belediyeler borç batağında. Sadece Beykoz İlçe Belediyesi'nin faiziyle birlikte 3 milyar 561 milyon borcu var. İstanbul'da devraldığımız 12 belediyenin hepsi benzer şekilde borç içinde.

Her şeye rağmen, belediyelerimiz göreve geldiği günden itibaren iktidarın yoksul bıraktığı halkımıza destek oluyor, halkçı sosyal belediyeciliği hayata geçiriyor. İşte, AKP'nin bu mali darbeyle engellemek istediği de tam olarak budur. Kendi beceriksizliğinin bedelini halka ödetmektir.

Girdikleri yol, vatandaşa ceza kesmektir. Milyonlarca yoksulu, kadını, genci, zorda - darda insanınızı ekonomik krizde çaresiz, desteksiz bırakmaktır. Mali değil, son derece siyasi bir karardır.

31 Mart 2024'te AKP'nin bu sorumsuz, halkı yok sayan, zengini zenginleştiren, yoksulu yoksullaştıran anlayışı sandığa gömülmüştü. Anlaşılan, ders almamışlar. O halde; genel seçimde de halkımızla birlikte son bir ders vereceğiz. Halktan büyük güç yoktur."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP'li belediyelere mali darbe" olarak nitelediği yaklaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle duyurmuştu:

"Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu borçların tahsiline kaynağında başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok."

Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lira olduğunu açıklayarak en borçlu belediyelerin CHP'ye ait olduğunu vurgulamış ve “CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor" demişti.

Işıkhan tüm belediyelerin toplam 96 milyarlık SGK borcunun yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğunu eklemişti. CHP ise bu belediyelerin çoğunun borcunun CHP'den önceki yönetim döneminde birikmiş borçlar olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem