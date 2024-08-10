10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Operasyonla Yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hakkında "Kasten Öldürme" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan O.A. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyon sonucunda jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA