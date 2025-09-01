Rojin Kabaiş Davasında Flaş Gelişme! Acılı Baba, Savcıyla Görüşmesini Anlattı: 'İki Kişiden Şüpheleniyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve 18 gün sonra, 15 Ekim’de Van Gölü’nün Mollakasım Mahallesi kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Acılı baba Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünün intihar olmadığını, bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA izleri tespit edildiğini ve bu delillerin katillerin bulunması için yeterli olduğunu savunuyor. Savcının iki ay önceki görüşmede, “Bir şey bulduk, iki kişiden şüpheleniyoruz” dediğini aktaran baba, adalet arayışını kararlılıkla sürdürüyor.

'109 KİŞİYE BAKTILAR, BULAŞ DEĞİL'

Nizamettin Kabaiş, geçen yıl kızının üniversite heyecanıyla Van’a gittiğini, ancak üniversite ve yurt yönetiminin ihmalleri nedeniyle bu trajedinin yaşandığını belirtti. “Çok zor bir durum, çok büyük bir acıdır. Keyfi yerindeydi. Üniversiteye güvendik, yurda güvendik, teslim ettik. Onlar sahip çıkmadılar,” diyen Kabaiş, Van 100. Yıl Üniversitesi’nden şikayetçi olduğunu vurguladı. Kızının bedeninde tespit edilen boğaz, sırt ve ayaklarındaki darp izleri ile kırık serçe parmağının cinayet delili olduğunu savunan baba, “İki erkeğe ait DNA vardır, onlar Rojin’e zarar vermiş. Bulaş değil, 109 kişiye baktılar, bulaş değil” diyerek intihar iddialarını kesin bir dille reddetti.

SAVCI: İKİ KİŞİDEN ŞÜPHELENİYORUZ

Kabaiş, soruşturmadaki eksikliklere de dikkat çekti: “Rojin’in akciğerinde su yoktur, kulağındaki larvaların analizi yapılmadı. Kaç gün suda kalmış, hangi saatte ölmüş, bunların cevabı gelirse olay çözülür.” Van ve Diyarbakır Baroları da soruşturmanın etkin yürütülmediğini, DNA örneklerinin hangi bölgelerden alındığına dair raporların hala dosyaya eklenmediğini açıklamıştı.

Acının psikolojisini altüst ettiğini ifade eden baba, ilaç tedavisi gördüğünü ve savcının son görüşmede verdiği umutla ayakta durduğunu söyledi: “Savcımız, ‘Fazla ağlama, bir şey bulmuşum, iki kişiden şüpheleniyoruz’ dedi. İnşallah katiller bulunur, en ağır cezayı çekerler. Çünkü biz çok acı çekiyoruz.”

Kaynak: İHA