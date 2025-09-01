Özgür Özel, ROKETSAN ve ASELSAN’a Seslendi, Talebini Tekrarladı: 'Daha Önce de Arkadaşlarımız Dile Getirdi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinop’ta gerçekleştirilen Balıkçılık Sezonu Açılış Töreni’ne katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

Sinop’ta tarihi bir gün yaşandığına dikkat çeken Özgür Özel, “Türkiye'de balıkçıların sorunları var. Ama görüyorum ki Sinop'ta bu sorunlar daha derin, daha yaygın” dedi.

"ROKET SESLERİNDEN BALIKLAR ÜRKÜYOR"

Sinop’un son sekiz yılda en arkalara gerilemiş bir kent olduğunu belirten Özel, “Turizme, turist çekmeye ihtiyacı var. Balıkçılık dışında yapılabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü; yani iki günden birinde ‘Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız’ diyorsunuz. Turistlerin başlarının üstünden füzeler, roketler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar. Ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye ve balıkçılığın randımanı düşüyor. Mutlaka ROKETSAN'ın, ASELSAN'ın bu testleri yapabileceği, yerleşim birimlerinden uzak, çok daha doğru ve kimseye zararı olmayacak lokasyonlar bulunacaktır” diye konuştu.

Balıkçıların denetimlerin Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanlığı çatısı altında toplanmasını talebini yeniden gündeme taşıyan Özel, “Bu mesleğin artık Ankara'da bir sahibinin, bir temsilcisinin olmasını son derece önemsiyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonu hatırlatan Özel “Aslında Meclis’in önünde yürüyeceği yol, rahatsızlığın ortadan kaldırılacağı reçete belli. Ama maalesef ülkeyi yönetenler Meclis’i kendi kendine çalışan, kendi kendine konuşan, ülkenin yönetimine etki edemeyen bir pozisyona getirdikleri için maalesef bu konulara eğilmedi” dedi.

Semboliktir ama Et ve Balık Kurumu’nun adından bile balığı çıkardılar. Et ve Balık Kurumu balıkla, balıkçılarla ilgilenmek yerine tamamen etle ilgilenen bir kurum haline geldi. Bizim önerimiz; bir Balık ve Su Ürünleri Kurumu’nun da mutlaka kurulması, kooperatiflerin desteklenmesi. Kooperatifçiliğin önündeki engellerin kaldırılıp, kooperatifler üzerinden milletin ucuz ve sağlıklı balığa ulaşmasının; azalan aracılar üzerinden mutlaka hem fiyatların düşmesinin, hem de balıkçıların emeklerinin daha iyi değerlendirilmesinin takipçisiyiz.”

3 milyon üzerinde balıkçılıkla uğraşan vatandaşın olduğunu belirten Özel balıkçıların, tayfaların, sosyal güvenceleri ve emekliliklerinin olmayışına dikkat çekti.

BALIKÇILARIN ŞARTLARI İÇİN SESLENDİ

Özel “Hatta işçi sağlığı ve iş güvenliği noktasında da balıkçılık alanı en korunaksız, en sıkıntılı alanlardan biri. Bu barınakların yetersiz olması bir yana, soğuk hava depoları ile ürünlerin alınıp saklanılması, bir anlamda balıkçının o an, o saniye satmaya zorlanması yerine doğru piyasa yapıcı hamleler yapmasıyla ilgili önemli hazırlıkların mutlaka yapılması gerekiyor” dedi.

