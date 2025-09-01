Mersin’de 3,5 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 8 Şüpheli Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’de narkotik operasyonu kapsamında büyük miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap bulunduğunu duyurdu.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi. Bakan Yerlikaya, operasyona katkı sunan MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

YERLİKAYA GENÇLERE SESLENDİ

Yerlikaya, açıklamasında gençlere seslenerek, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA