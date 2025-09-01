Mersin’de 3,5 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 8 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’de narkotik operasyonu kapsamında büyük miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap bulunduğunu duyurdu.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi. Bakan Yerlikaya, operasyona katkı sunan MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

YERLİKAYA GENÇLERE SESLENDİ

Yerlikaya, açıklamasında gençlere seslenerek, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aydın Germencik’te Jandarma OperasyonuAydın Germencik’te Jandarma OperasyonuYurttan Haberler
Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu! 6 Gözaltı, 19 Kişiye SoruşturmaBayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu! 6 Gözaltı, 19 Kişiye SoruşturmaYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Operasyon
Son Güncelleme:
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Avrupa Siyasetinde Bir İlk! 3 Ülkeden Büyük Sürpriz, Dengeler Her An Değişebilir 3 Ülkeden Büyük Sürpriz, Dengeler Her An Değişebilir
Volkan Demirel 'Hazırım' Deyip Fenerbahçe'ye Dönüş Şartını Açıkladı: O Gelirse Ben De Olurum! Fenerbahçe'ye Gelme Şartını Açıkladı
Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Murat Çalık' Paylaşımı! Türkü Söylediği Anlar Herkesi Duygulandırdı... 'Onu Serbest Bırakın' 'Murat Çalık' Paylaşımı Herkesi Duygulandırdı
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi! AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!
Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu! Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu!
Eylül Ayı Sağanakla Başladı! Meteoroloji İl İl Uyardı: İstanbul da Listede Eylül Ayı Sağanakla Başladı
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam