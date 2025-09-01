Avrupa Siyasetinde Bir İlk! 3 Ülkeden Büyük Sürpriz, Dengeler Her An Değişebilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere, Almanya ve Fransa’da dış politikalarında dikkat çeken adımlarla hareket etmeye devam ederken siyasi kulisleri hareketlerinden yeni bir gelişme yaşandı.

AVRUPA'DA BİR İLK

İtalya, Finlandiya ve Hollanda gibi ülkelerde hali hazırda aşırı sağcı ve göçmen karşıtı partiler hükümette yer alırken; İngiltere, Almanya ve Fransa’da aşırı sağ partiler, ilk kez aynı anda zirveye çıktı.

FRANSA: ULUSAL BİRLİK TARİHİNİN ZİRVESİNDE

Marine Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Birlik (RN), kuruluşundan bu yana en güçlü dönemini yaşıyor. Partinin genç yüzü Jordan Bardella, yüzde 36’lık onay oranıyla ülkenin en beğenilen siyasetçisi konumunda. Mecliste en büyük grup olmayı başaran RN, yaklaşan seçimlerde iktidarın güçlü adayı olarak öne çıkıyor.

Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen

İNGİLTERE: REFORM UK SÜRPRİZİ

Nigel Farage’ın liderliğini üstlendiği Reform UK Partisi, kamuoyu yoklamalarında hem İşçi Partisi’ni hem de Muhafazakârları geride bıraktı. Başbakan Keir Starmer, özellikle Manş Denizi üzerinden gelen göçmenler ve bu kişilerin otellere yerleştirilmesi konusundaki tepkiler nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Reform UK partisinin lideri Nigel Farage

ALMANYA: AFD YÜKSELİŞTE

Almanya için Alternatif (AfD) partisi, anketlerde Hıristiyan Demokratlarla başa baş gidiyor. Hatta bazı araştırmalarda AfD'nin öne geçtiği görüldü. Ekonominin iki yıldır resesyonda olduğu Almanya’da AfD; göçmen karşıtı politikaların yanı sıra, Avrupa Birliği ve Euro’dan çıkılmasını savunuyor, iklim değişikliğine ise şüpheyle yaklaşıyor.

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla

Aşırı sağın yükselişinde göçün yanı sıra ekonomik kaygıların da etkili olduğu belirtiliyor. Pandemi sonrası dönemde Avrupa’ya yönelik göçte ciddi artış yaşandı. Örneğin İngiltere, son üç yılda 4.5 milyon göçmeni kabul etti. Almanya’da ise nüfusun yüzde 22’si artık yabancı doğumlu bireylerden oluşuyor.

Buna ek olarak enflasyonun gerilemesine rağmen fiyatların yüksek kalması ve ekonomik durgunluk, halk arasında gelecek kaygısını artırıyor. Bu durum, sistem karşıtı söylemleri olan partilere duyulan ilgiyi besliyor.

