6 Büyüklüğünde Depremde 250 Kişi Neden Öldü? Prof. Dr. Ahmet Ercan nedenini açıkladı! Dikkat Çeken Türkiye Detayı

Afganistan’ın Kunar vilayetinde yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem ülkeyi yasa boğdu. Gece saatlerinde meydana gelen ve merkez üssü Pakistan sınırına yakın Celalabad kenti olan depremde ilk belirlemelere göre 250'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaşanan depremlerde 500 kişiden fazlada yaralandı. Bölgede yollar kapanırken yetkililer can kayıpların daha da artabileceğinden endişe duyuyor.

Yaşanan deprem felaketi sonrası deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Afganistan’da yaşanan depremlerde neden 250 kişi öldü? Ercan, merak edilen soruyu net bir şekilde açıkladı.

‘GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BU DEPREMLERE GÜLÜŞÜYORLAR’

Depremin büyüklüğü ve yol açtığı yıkım şaşkınlık yaratırken, yüksek jeoloji mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan konuya dair çarpıcı bir değerlendirme geldi. Ercan, 6 büyüklüğündeki bir depremin gelişmiş ülkelerde can kaybına yol açmadığını ve hatta "gülüşülerek" geçiştirildiğini belirterek, Afganistan'daki felaketin asıl nedenlerinin "yoksulluk, ekonominin bozukluğu, eğitim düzeni ve ülkenin kötü yönetimi" olduğunu ifade etti.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sadece Afganistan'ı değil, benzer durumların yaşandığı diğer ülkeleri de eleştirerek Türkiye'ye göndermelerde bulundu. "Bizde yeni bir fay bulundu, ben bu depremi önceden söylemiştim haberleri, depremde ölenlere şehitlik payesi, basının deprem kahinleri" gibi yaklaşımları eleştiren Ercan, bu zihniyetin aksine bilimin ve teknolojinin yol göstericiliğinde ilerlenmesi gerektiğini vurguladı. Ercan, "Ah! Bir anlayabilsek" diyerek, bilimsel gerçeklerin ve doğru yönetim anlayışının deprem felaketlerini önlemedeki önemine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi