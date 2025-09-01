Muş'ta İş Yerine Silahlı Saldırı! 2 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muş’un Bulanık ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre olay, Suat İshakoğlu Caddesi üzerinde bulunan Halit Taşdemir’e ait bir iş yerinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Kimliği tespit edilen şahıs, iş yerine gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sırasında içeride bulunan iş yeri sahibi Halit Taşdemir olay yerinde hayatını kaybederken, eniştesi Türkmen Özkan ağır yaralandı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Özkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri, inceleme başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin kimliği tespit edilirken, yakalanması için operasyon başlatıldı.