Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Murat Çalık' Paylaşımı! Türkü Söylediği Anlar Herkesi Duygulandırdı... 'Onu Serbest Bırakın'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın giderek ağırlaşan sağlık durumuna rağmen hala cezaevinde tutulması vicdanları yaralıyor. Halk, başkanın derhal serbest bırakılmasını talep ederken, son olarak Canan Kaftancıoğlu da Çalık'ın 2022 yılına ait bir videoda türkü söylediği anları paylaşarak serbest bırakılmasını talep etti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, lenfoma şüphesiyle ameliyat olan ve son olarak geçtiğimiz aylarda da anjiyo olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yaşadıkları tepki çekmeye devam ediyor. Cezaevinde birçok kez durumu ağırlaşan ve hastaneye kaldırılan Çalık için Adli Tıp Kurumu, "Cezaevinde kalabilir" raporu verdi.

Mama ile beslendiğini ve sağlık durumunun çok riskli olduğunu birçok kez dile getiren Murat Çalık'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da, iç hukuk yollarının tüketilmesi sonrasında Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılacağı bildirildi. Çalık'ın mesajında, sevenlerinden dua istendi.

Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Murat Çalık' Paylaşımı! Türkü Söylediği Anlar Herkesi Duygulandırdı... 'Onu Serbest Bırakın' - Resim : 1
Murat Çalık'ın cezaevinden son fotoğrafı (solda)

'MURAT ÇALIK'I ES GEÇER MİYİM?'

Çalık'ın derhal serbest bırakılması için halk, sosyal medyada sık sık sesini çıkarmaya devam ederken, eski CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kaftancıoğlu, bir video paylaşarak Murat Çalık'ın serbest bırakılmasını için çağrı yaptı.

2022 yılında düzenlendiğini belirttiği 3. Bölge İlçe Başkanları Motivasyon Buluşması'ndan bir video yayınlayan Kaftancıoğlu, Murat Çalık'ın da türkü söylediği anların yer aldığı videoyu "Her birine zorla bir şeyler söyletiyorum. Çalık başkan da ev sahibi belediye başkanı olarak katılmış. Onu es geçer miyim? Mehmet Murat Çalık başkanı serbest bırakın…" notuyla paylaştı.

Sağlık Durumu Merak Ediliyordu! Mehmet Murat Çalık 'Hayatımda Yeni Bir Aşama' Diyerek Cezaevinden AçıkladıSağlık Durumu Merak Ediliyordu! Mehmet Murat Çalık 'Hayatımda Yeni Bir Aşama' Diyerek Cezaevinden AçıkladıSiyaset
Özel'den Bir 'Murat Çalık' Tepkisi Daha: 'Hastalığı Nüksederse Cevabını Kim Verecek?'Özel'den Bir 'Murat Çalık' Tepkisi Daha: 'Hastalığı Nüksederse Cevabını Kim Verecek?'Siyaset
Murat Çalık'tan 'Adalet' Çığlığı: 'Mama Takviyesiyle Ayakta Duruyorum!'Murat Çalık'tan 'Adalet' Çığlığı: 'Mama Takviyesiyle Ayakta Duruyorum!'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mehmet Murat Çalık Canan Kaftancıoğlu
Son Güncelleme:
6 Büyüklüğünde Depremde 250 Kişi Neden Öldü? Prof. Dr. Ahmet Ercan nedenini açıkladı! Dikkat Çeken Türkiye Detayı Ahmet Ercan'dan Kritik Deprem Uyarısı
Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yarından İtibaren Değişiyor, Kontrol Etmeden Geçmeyin Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam
Avrupa Siyasetinde Bir İlk! 3 Ülkeden Büyük Sürpriz, Dengeler Her An Değişebilir 3 Ülkeden Büyük Sürpriz, Dengeler Her An Değişebilir
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi! AYM'den Rabia Naz Kararı... Yaşam Hakkı İhlal Edildi!
Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu! Esenler’de Dehşet... Balkonda Ceset Bulundu!
Eylül Ayı Sağanakla Başladı! Meteoroloji İl İl Uyardı: İstanbul da Listede Eylül Ayı Sağanakla Başladı
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam