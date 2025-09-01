Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Murat Çalık' Paylaşımı! Türkü Söylediği Anlar Herkesi Duygulandırdı... 'Onu Serbest Bırakın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, lenfoma şüphesiyle ameliyat olan ve son olarak geçtiğimiz aylarda da anjiyo olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yaşadıkları tepki çekmeye devam ediyor. Cezaevinde birçok kez durumu ağırlaşan ve hastaneye kaldırılan Çalık için Adli Tıp Kurumu, "Cezaevinde kalabilir" raporu verdi.

Mama ile beslendiğini ve sağlık durumunun çok riskli olduğunu birçok kez dile getiren Murat Çalık'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da, iç hukuk yollarının tüketilmesi sonrasında Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılacağı bildirildi. Çalık'ın mesajında, sevenlerinden dua istendi.

Murat Çalık'ın cezaevinden son fotoğrafı (solda)

'MURAT ÇALIK'I ES GEÇER MİYİM?'

Çalık'ın derhal serbest bırakılması için halk, sosyal medyada sık sık sesini çıkarmaya devam ederken, eski CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kaftancıoğlu, bir video paylaşarak Murat Çalık'ın serbest bırakılmasını için çağrı yaptı.

2022 yılında düzenlendiğini belirttiği 3. Bölge İlçe Başkanları Motivasyon Buluşması'ndan bir video yayınlayan Kaftancıoğlu, Murat Çalık'ın da türkü söylediği anların yer aldığı videoyu "Her birine zorla bir şeyler söyletiyorum. Çalık başkan da ev sahibi belediye başkanı olarak katılmış. Onu es geçer miyim? Mehmet Murat Çalık başkanı serbest bırakın…" notuyla paylaştı.

Yıl 2022 3.Bölge ilçe başkanları motivasyon buluşması. Herbirine zorla:)) bir şeyler söyletiyorum. Çalık başkan da ev sahibi belediye başkanı olarak katılmış. Onu es geçer miyim? Mehmet Murat Çalık başkanı serbest bırakın… pic.twitter.com/wfPvZEeQhy — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) August 31, 2025

Kaynak: Haber Merkezi