Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır 20 Kilometre, Kilit Soru Cevabını Buldu! Bilirkişi Raporunda Yeni Detaylar

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in dosyasına Van Gölü'ndeki akıntıyla ilgili rapor da eklendi. Raporda, Rojin’in cansız bedenin sahilden akıntıyla 20 kilometre uzaklıktaki Mollakasım Mahallesi’ne sürüklenebilmesinin mümkün olduğu belirtildi. Öte yandan Rojin’in başörtüsü ve terliklerinin de akıntıyla sürüklenmiş olduğu ifade edildi.

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Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır 20 Kilometre, Kilit Soru Cevabını Buldu! Bilirkişi Raporunda Yeni Detaylar

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızın cansız bedeninin Mollakasım Mahallesi'ne sürüklenerek mi yoksa taşınarak mı geldiğinin öğrenilmesi için bilirkişi raporu talep etmişti.

Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır 20 Kilometre, Kilit Soru Cevabını Buldu! Bilirkişi Raporunda Yeni Detaylar - Resim : 1

Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, dosyaya eklendi.

Van Gölü'ndeki akıntıyla ilgili raporda Rojin’in cansız bedeninin son görüldüğü yerden akıntıyla başka yere sürüklenebilmesinin mümkün olduğu açıklandı.

Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır 20 Kilometre, Kilit Soru Cevabını Buldu! Bilirkişi Raporunda Yeni Detaylar - Resim : 2

Raporda Rojin’in kamerada görünen kayıp terliklerinin de gölün her yerinde olabileceği vurgusu yapıldı. İşte Rojin’in cansız bedeninin bulunduğu Van Gölü'ndeki akıntıyla ilgili raporun detayları…

Raporda, göle Van kıyılarından giren ve hareket kontrol mekanizması olmayan bir cismin (cansız beden) su altında kaya oyuğuna takılı kalmamışsa, kıyı alanlarına taşınmış olmasının muhtemel olduğu belirtildi. Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır 20 Kilometre, Kilit Soru Cevabını Buldu! Bilirkişi Raporunda Yeni Detaylar - Resim : 3

BAŞÖRTÜSÜ SÜRÜKLENDİ Mİ?

Raporda, Rojin Kabaiş'in başörtüsü ve bulunamayan terliklerine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Rojin’in suni iplik kullanılarak üretilen başörtüsü ve bonesinin suda başından ayrılarak yüzeyde akıntıda hareket etmesinin, farklı noktalara taşınmasının da mümkün olduğu belirtildi.

Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır 20 Kilometre, Kilit Soru Cevabını Buldu! Bilirkişi Raporunda Yeni Detaylar - Resim : 4

Raporda şu ifadeler yer aldı:

Başka bir bulgu mevcut değil ise Rojin Kabaiş'in son görüldüğü yerden cansız bedeninin son görüldüğü yere kadar Van Gölü içerisinde akıntıyla sürüklenebileceği, bu mesafede eşyalarının ve cansız bedeninin bulunmasının nedeninin farklı yoğunluk ve kütlelere sahip ceset ve eşyaların su içinde asılı kalma ve su yüzeyine çıkma duruma göre değişen akıntı ve rüzgarla sürüklenme etkisi olabileceği değerlendirilmiştir.

Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır 20 Kilometre, Kilit Soru Cevabını Buldu! Bilirkişi Raporunda Yeni Detaylar - Resim : 5

'TERLİK AKINTIYLA ÇIKMIŞ OLABİLİR'

Plastik malzemeden üretilmiş terliğin kıyıda-sığ suda iken ayaktan çıkarak göl içerisinde bedenden ayrı olarak hareket etmiş olma ihtimali yüksektir.

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Kaynak: AA

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