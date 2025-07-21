Mülakat Tartışması Alevlendi! AKP’li İsim Partisine Sitem Etti

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Eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ayşe Cankurtaran, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi mülakatında elenen oğlu Kerem Cankurtaran'ın haksızlığa uğradığını iddia ederek, partisine sitem etti.

Paylaşımında AKP İzmir Milletvekilleri Eyüp Kadir İnan, Hamza Dağ, Bilal Saygılı, Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı ve Yaşar Kırkpınar'ı da etiketleyen Cankurtaran, Yıllarımızı AK Parti’nin her kademesinde büyük bir inanç, sadakat ve emekle geçirdik. Bu hareketin bir neferleri olarak, sadece kendimiz değil; ailemizle birlikte bu davaya gönül verdik, fedakârlık yaptık, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Ama bugün… Evladımız Kerem’in uğradığı açık bir haksızlık karşısında ne bir milletvekili, ne il başkanlığı, ne de genel merkez teşkilatı tek bir kelime etmiyor. Herkes susuyor” ifadelerini kullandı.

'SİTEMİMİZ BÜYÜK, KALBİMİZ KIRIK'

“Oysa biz sustuğumuzda değil, konuştuğumuzda bu davaya yakışırdık” diyerek sözlerine devam eden Cankurtaran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Oysa biz birlik olduğumuzda güçlüydük. Şimdi soruyoruz: Bir evladın hakkı, bir annenin duası, bir babanın sessiz isyanı bu kadar mı değersiz? Bu sessizlik sadece bizi değil, yıllardır inandığımız tüm değerleri sorgulatıyor. Ve en acısı da bu… Sözün bittiği yerdeyiz. Sitemimiz büyük. Kalbimiz kırık. Ama susmuyoruz."

BABADAN 'TORPİL' İDDİALARINA TEPKİ

Ayşe Cankurtaran'ın sitem dolu mesajının ardından eşi Günay Cankurtaran da Facebook hesabından bir paylaşımda bulundu. Oğullarının, fiziki yeterlilik testinden 100 tam puan almasına rağmen sözlü mülakatta elendiğini ifade eden baba Cankurtaran, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında ailemize ve özellikle evladımıza yönelik asılsız iddialar ve çarpıtılmış haberler yer almaktadır. Bu haberlerde, çocuğumuzun Milli Savunma Üniversitesi sınav sürecinde sözlü mülakatta elenmesinin ardından güya milletvekillerinden veya partili yetkililerden 'torpil' talebinde bulunduğumuz ima edilmekte ya da açıkça ifade edilmektedir” ifadelerini kullandı.

'TORPİL TALEBİMİZ OLMADI'

İddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu savunan baba Cankurtaran, “Bizim, herhangi bir milletvekilinden ya da siyasi kişilikten 'torpil' istemek gibi bir talebimiz olmamıştır, olamaz da. Biz sadece; yazılı sınavı başarıyla geçen, 15 bin kişinin katıldığı fiziki yeterlilik testinden 100 tam puan alan evladımızın, tüm bu objektif başarılarına rağmen sözlü mülakatta elenmesini hakkaniyetsiz bulduk. Tepkimiz; liyakat, adalet ve şeffaflık ilkesine yöneliktir” diye yazdı.

“Herkes için eşit ve adil bir değerlendirme süreci talep etmek, bir anne-baba olarak en doğal hakkımızdır” diyen Günay Cankurtaran, şunları aktardı: “Bu süreçte yaşadığımız hayal kırıklığını kamuoyuyla paylaşırken ne kimseyi hedef aldık, ne de bir ayrıcalık talebinde bulunduk. İftiralarla bizi susturmaya, itibarsızlaştırmaya çalışanlara karşı hukuki hakkımızı saklı tutarak, bu çarpıtma haberleri kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi