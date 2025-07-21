Sakarya'daki Yangın Yine Bilecik'e Sıçradı

Sakarya'da başlayan orman yangınının Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Kızılöz köyüne sıçradığı bildirildi. Kızılöz köyü, yangının sıçrama ihtimaline karşı dün tahliye edilmişti.

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Türkiye yaz aylarının başından bu yana orman yangınlarıyla mücadele ederken, Sakarya’nın Hacılar Mahallesi’ndeki orman yangının Bilecik’e sıçradığı bildirildi.

Sakarya’da başlayan yangında, alevler dün tahliye edilen Bilecik Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Sakarya'daki Yangın Yine Bilecik'e Sıçradı - Resim : 1

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yangına karadan, uçak ve helikopterler de havadan müdahalede bulunuyor.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Öte yandan, tahliye edilen köydeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Sakarya'daki Yangın Yine Bilecik'e Sıçradı - Resim : 2

Sakarya Geyve’nin Hacılar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sularında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kentte iki mahalle tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Vatandaşların hayvanlarını önlerine katarak alevlerden kaçtığı anlar objektiflere yansıdı.Sakarya'daki Yangın Yine Bilecik'e Sıçradı - Resim : 3

Alevlerin sıçradığı Taşoluk Mahallesi'nde birçok ev kullanılamaz hale geldi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını nedeniyle 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız."

Kaynak: Haber Merkezi

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