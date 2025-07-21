İBB Operasyonunda 8 Kişiye Tutuklama Talebi

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 8'i, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Diğer 9 kişi için ise adli kontrol istendi.

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İBB Operasyonunda 8 Kişiye Tutuklama Talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik mali suçlamayla başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonların yeni dalgasında son olarak 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan 17 kişiden 8'i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, diğer 9 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLEN 8 İSİM

Savcılığın bugün tutuklama talebiyle hakimliğe sevk ettiği 8 isim; Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet KarataşiMurat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit olarak açıklandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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