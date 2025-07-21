İBB Operasyonunda Yeni Dalga: 17 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye yönelik son dalga operasyonda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında son olarak dün gece 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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