Plajlarda Ölümcül Alarm! Et Yiyen Bakteri Türkiye Kıyılarında… 3 Yolla Buluşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) yayımladığı verilere göre, önceki yıllarda yalnızca Baltık Denizi’nde rastlanan Vibrio bakterileri, artık Kuzey Denizi’ne ve kapalı yüzme alanlarına kadar yayıldı.

EuroNews’un haberine göre sıcak ve tuzluluk oranı düşük sularda hızla çoğalabilen, “Vibrio parahaemolyticus” ve “Vibrio vulnificus” türleri olarak bilinen bakteriler Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde görüldü.

'ET YİYEN BAKTERİ'

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uğur Aferin, özellikle yaz aylarında denizle temas eden kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Aferin, “Bu bakteriler, ciltteki açık yaralardan vücuda girerek ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Özellikle Vibrio vulnificus, nadiren de olsa 'et yiyen bakteri' olarak bilinen nekrotizan fasiite neden olabilir” dedi.

KİRLİ SU KOLERA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Aferin ayrıca, kirli deniz suyunun yutulması durumunda Vibrio cholerae bakterisinin mide-bağırsak sistemine girerek kolera benzeri belirtiler oluşturabileceğini belirtti.

ISLAK MAYO UYARISI

Vibrio parahaemolyticus'un özellikle çiğ istiridye gibi kabuklu deniz ürünlerinden bulaşabileceğini belirten Aferin, bu bakterinin karın ağrısı, ishal, kusma ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini söyledi. Bağışıklığı zayıf bireylerde ise enfeksiyonun kana karışarak sepsise yol açabileceğine dikkat çekti.

Aferin, “Nemli ve sıcak ortamlar, bakterilerin üremesi için ideal koşulları sağlar. Özellikle E. coli gibi mikroorganizmalar bu ortamda kolayca çoğalıp idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir” dedi.

HAVUZLAR DA RİSK TAŞIYOR

Uzmanlar yalnızca denizlerin değil, havuzların da enfeksiyon kaynağı olabileceği konusunda uyardı. Rotavirüs, hepatit A, salmonella, shigella gibi enfeksiyonların havuz yoluyla bulaşabildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız, özellikle çocukların bu hastalıklara karşı savunmasız olduğunu ifade etti.

Yıldız, “Bebeklerde ve küçük çocuklarda ishal ve kusma gibi belirtiler varsa ya da açık yara bulunuyorsa, kesinlikle havuza girilmemelidir. Ayrıca, 4. aydan önce denize, 6. aydan önce havuza girilmesini önermiyoruz. Bu yaşlarda baş ve boyun kontrolü tam gelişmediğinden ciddi sıvı ve ısı kayıpları yaşanabilir” dedi.

NERELERDE GÖRÜLÜYOR?

■ Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları

■ Kapalı ve sıcak yüzme alanları

■ Tuzlu ve düşük tuzluluk oranına sahip sular

NASIL BULAŞIYOR?

■ Açık yaralardan

■ Çiğ deniz ürünlerinden (özellikle çiğ istiridye)

■ Kirli deniz suyunun yutulmasıyla

BELİRTİLERİ NELER?

■ Şiddetli ishal

■ Kusma, ateş

■ Ciltte kızarıklık, şişlik

■ Doku enfeksiyonları

Kaynak: Haber Merkezi