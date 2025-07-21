Sahte Borsa Tuzağı: 2,5 Milyar Liralık Vurgun! 11 İlde 35 Kişilik Suç Ağı Çökertildi

Sosyal medya üzerinden sahte borsa tuzakları kuran suç örgütü çökertildi. 2,5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan örgütün mal varlıklarına el konuldu. 11 ilde 35 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 11 ilde yürütülen operasyonda, hesaplarında toplamda 2,5 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan bir organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında örgüt elebaşları K.U. ve H.İ.K’nin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.

SAHTE BORSA VURGUNU

Yakalanan şüphelilerden 33’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişinin ise işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Suç örgütünün sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıkları ve elde ettikleri gelirleri paravan şirketlerle akladıkları tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonlar; Aydın’ın yanı sıra Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 milyon TL değerinde; 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu. Operasyonlar sonucu çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

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