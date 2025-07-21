Mehmet Murat Çalık'ın Annesi ve Eşine Ziyaret İzni

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmadan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu bir süredir ağırlaştı. İki kez kanser atlatan ve yeniden kanser tehlikesi bulunan Çalık'ın tetkiklerinin tekrar yapılmasına karar verilmesi ve ailesine ziyaret izni verilmemesi tepki çekerken, sevindiren haber geldi.

Günlerdir hastanenin önünde oğlu için gözyaşı döken anne Gülseren Çalık ve Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık için ziyaret izni verildi. Geçtiğimiz gün, kaldığı hastanenin 11. katına alınan Çalık'ın ablası Yeşim Koçhan için de refakat izni çıktı.

Çalık'ın annesi ve eşi ile görüşmesi saat 16.45 civarında başladı.

ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKMIŞTI

Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, hafta sonu hastane önünde gözyaşları içinde, "Çok çaresizim. 99'u tekrar yaşamak istemiyorum. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet Bakanı’ndan, savcılardan, hâkimlerden merhamet istiyorum" sözleriyle feryat etmişti. Gülümser Çalık'ın acı sözleri sosyal medyada yankı uyandırmış ve tutuklu belediye başkanı için adalet çağrıları yükselmişti.

Kaynak: Haber Merkezi