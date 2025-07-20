Turhan Çömez'den 'Murat Çalık'a Verilen Raporla İlgili Çarpıcı İddia: 'Bu Korkunç Bir Skandal'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden verilen raporun Adli Tıp Kurumu tarafından tahrif edildiğini iddia etti. Çömez, "Bu hata falan değil çünkü blast oranını 3- 4 yazmış? 3-4 olursa kanserin nüksetme ihtimali yok ama 4-5 olursa kanseri nüksediyor ve Adli Tıp kanseri nüksediyor dememek için belgeleri, bilgileri tahrif etmiş. Akıl alır gibi değil. Bu, korkunç bir skandal" diye konuştu.

Turhan Çömez'den 'Murat Çalık'a Verilen Raporla İlgili Çarpıcı İddia: 'Bu Korkunç Bir Skandal'
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TBMM Genel Kurulu'nda Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. Meclis'te konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan ve cezaevinde sağlık koşulları kötüye giden Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a verilen rapor hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Çömez, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden verilen raporun Adli Tıp Kurumu tarafından tahrif edildiğini iddia etti. Çömez, Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler paylaşarak şunları söyledi:

BAKANLARA SESLENDİ

"Kendisi AML; akut miyeloid lösemi hastası, kan kanseri yanı sıra lenfoması var ve cezaevine girdikten sonra 20 kilo kaybetti. Elimde Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin raporu var. Bu raporda diyor ki; 'kendisi AML hastasıdır, aynı zamanda lenfoması var ve kendisine kemik iliği biyopsisi yaptık, bu biyopside blast oranı yüzde 4-5'tir'. Literatür de diyor ki; 'bir kanser hastasının blast oranı yüzde 4-5 ise bu hastalık nüksediyor demektir'. Yanı sıra, diyor ki; 'nötropenisi var, lekopenisi var'. Ne demek bu; vücudunun savunma hücreleri tükenmiş, bitmiş demek. Adli Tıp Kurumu ise raporu çarpıtıyor. Adli Tıp kendisine eğitim araştırma hastanesinden gelen yüzde 4-5 blast oranını tahrif etmiş arkadaşlar. Bu, korkunç bir skandal. Buradan Sağlık Bakanına sesleniyorum, buradan Adalet Bakanına sesleniyorum; bu bir skandaldır, bu taammüden birisini ölüme göndermektir

. Bu, hata falan değil çünkü niye biliyor musunuz blast oranını 3-4 yazmış? 3-4 olursa kanserin nüksetme ihtimali yok ama 4-5 olursa kanseri nüksediyor ve Adli Tıp kanseri nüksediyor dememek için belgeleri, bilgileri tahrif etmiş. Akıl alır gibi değil. Buradan Adli Tıp ve onun başındaki Adalet Bakanına, Sağlık Bakanına sesleniyorum; bugün bunun için gereğini yapın ve Mehmet Murat Çalık'ı biran önce çıkartın. Aksi hâlde, üzülerek söylüyorum bu şartlar devam ederse Sayın Çalık cezaevinden canlı çıkamaz ve hepiniz onun vicdani sorumluluğu altında kalırsınız."

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Kaynak: ANKA

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