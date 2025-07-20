AKP'li Yazar Sevda Türküsev Krediyle Tatile Gidenleri Hedef Aldı: 'Gerizekalı Bunlar'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Sevda Türküsev, kredi çekerek tatile giden vatandaşları hedef aldı. Türküsev, “Gerizekalı bunlar. Sonra ağlıyorsunuz para yetmiyor diye" ifadelerini kullandı.

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AKP'li Yazar Sevda Türküsev Krediyle Tatile Gidenleri Hedef Aldı: 'Gerizekalı Bunlar'
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AKP'li yazar Sevda Türküsev, yaz döneminde artan bireysel kredi kullanımı ve tatil harcamalarına yönelik tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.

Krediyle tatile çıkan vatandaşları hedef alan Türküsev, şu ifadeleri kullandı:

'GERİZEKALI BUNLAR'

'Gerizekalı bunlar… Sonra ağlıyorsunuz para yetmiyor diye. Kendi bütçenizi dengelemezseniz bankalar kapınızı çalar. Türk milletinde şöyle bir olay var. 5 tane kartın olursa çok zenginsin. Hayır, sen zengin değilsin. Ezik olmayın. Kart limitinin çok olması zengin olduğunuz anlamına gelmiyor. Sizin çok güzel yolunacak tavuk olduğunuz anlamına geliyor. Tatil yapmak zorunda değilsin. Bundan önceki nesil sizin gibi tatil beldelerinde büyümedi. Biz tatilde köye giderdik."

Türküsev’in sözleri, ekonomik zorluklar içinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca vatandaşın tepkisini çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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