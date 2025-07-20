Küçükçekmece’de Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü

Küçükçekmece’de Gökhan Kılıç isimli vatandaşın yaklaşık 1 ay önce satın aldığı hafif ticari araç, seyir halindeyken alev alev yandı. Patlamaların da yaşandığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Küçükçekmece’de Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü
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Yangın, saat 16.00 sıralarında Atakent Mahallesi 4. Cadde'de meydana geldi. 34 GOH 362 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Kılıç, evinden aracıyla çıktıktan yaklaşık 100 metre sonra, torpido kısmından dumanların yükseldiğini fark etti.

Kısa sürede alevlerin çıkmasıyla birlikte Kılıç ve araçta bulunan kızı kendilerini dışarı attı. Gökhan Kılıç, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunmasına rağmen yangını söndüremedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında hafif ticari araç demir yığınına döndü.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Araç sahibi Gökhan Kılıç, “Evimden çıktım, 100 metre sonra ışıklarda durdum. Kalorifer radyatöründen dumanlar çıktığını gördüm. Aracı hemen sağa çektim, çocuğumu arabadan indirdim. Kaputu açıp akünün kutup başını çıkardım. Ancak içerideki dumanlar artmaya başladı. Sonra paspasın üzerine alevlerin düştüğünü fark ettim. Alevler yükselince aracı terk etmek zorunda kaldık. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim ama sonuç alamadım. Aracı 1 ay önce almıştık. Satan kişi aynı gün ekspertiz yaptırdığı için biz tekrar yaptırma gereği duymadık. Raporlarda herhangi bir sorun, arıza, kaza ya da boya olmadığı belirtildi. Kasko yaptırma fırsatımız olmadan böyle bir olay yaşadık. Canımızı zor kurtardık. Araç alacaklara tavsiyem, mutlaka bağımsız bir ekspertiz firmasına da gösterin" dedi.

Kaynak: DHA

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