Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

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Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
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Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında yer alan Kızıldağ Geçidi'nde meydana geldi. Has Ağrılı firmasına ait 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, İMAYKUD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA-İHA

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