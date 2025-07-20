Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

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Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında yer alan Kızıldağ Geçidi'nde meydana geldi. Has Ağrılı firmasına ait 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, İMAYKUD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Kaynak: DHA-İHA