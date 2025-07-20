İstanbul'da Korku Dolu Anlar! Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

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Olay, saat 15.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş ağacın dalı koparak sokakta park halinde bulunan 34 EDH 849 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yola düşen ağaç parçalarını kaldırdı. Otomobilin camı hasar görürken, o sırada yoldan geçen bir kişi devrilen daldan saniyelerle kurtuldu.

'İYİ Kİ BİR İNSANIN BAŞINA DÜŞMEDİ'

Mahalle sakini Turgay Baraz, “Yaklaşık 2 aydır mahallenin ağaçlarına böcekler dadandı. Türkiye’de görülmeyen, siyah ve boynuzları olan bir böcek türü olduğu söyleniyor. Belediye iki kez ilaçlama yaptı ama ağaçlar büyük zarar gördü. Zannediyorum mahallenin birçok ağacını kaybedeceğiz. Geçtiğimiz cuma günü de bir ağaç devrilmişti. Ağaçların içi çürüdüğü için kendiliğinden devriliyor. İyi ki bu dal bir insanın başına düşmedi" dedi.

'AĞACIN ÜZERİME DEVRİLMESİNDEN KIL PAYI KURTULDUM'

Mahalle sakini Efe Engez ise, “Bu mahallede oturuyorum. Saat 14.50 civarında, ağacın üzerine devrildiği arabayı geçtikten hemen sonra olay gerçekleşti. Rüzgar yoktu, ağaç çürük olduğu için kendi kendine devrildi. Üzerime devrilmesinden kıl payı kurtuldum. Eşim yolun aşağısında kedileri besliyordu. Ben de onlara su almak için bu tarafa doğru yürürken ağaç devrildi. O bölgeden üç adım geçmiştim, ardından devrildi. Daha önce de aşağıda bir ağaç devrilmişti" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA