Murat Çalık'ı Ziyaret Eden Özgür Özel'den Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanede yatan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, yaptığı açıklamada, Murat Çalık'ın annesi ile görüşeceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve ailesini hastanede ziyaret etti. Ziyarete ilişkin basın mensuplarına konuşan Özel yaptığı açıklamada, "Sayın Murat Çalık'ın yetkili avukatlarının hukuken kendisiyle temas etmesi gerekiyor. Mümkün olan en az seviyede tutacağız, biraz önce partili avukatlarımız, sayın Murat Çalık'ın yetkili avukatları dışında kimse içeri girmeyecek. Bizim bu hastaneye çok özen göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hocamızın da yetkililerin de onayıyla bana verilen bir kişilik görüşme hakkını da Mehmet Murat Çalık'ın annesine devrettim. Hocamız bugün bir aile görüşü ve bilgilendirme yaptıktan sonra Mehmet Murat Çalık'ı o özleyen ve bütün Türkiye'nin yüreğini sızlatan görüntülerdeki annesiyle görüştürecekler. Annesi günlerdir bahçedeydi, yukarıdaydı.

Tedavisi için gereken yapılacak. Tetkikler için en doğrusu yapılacak. En yakından takip edeceğiz. Kimseye hakkımızı yedirmeyiz. Kimsenin de hakkını yemek, haksızlık yapmak bizim işimiz değil"

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Dünyanın En Tehlikeli ve Üzerine Ayak Basmanın Bile Yasak Olduğu Tek Yer! Dünyanın En Tehlikeli ve Üzerine Ayak Basmanın Bile Yasak Olduğu Tek Yer!
Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Uşak'ta Korkutan Alevler! Ormanlar Yine Yanıyor Uşak'ta Korkutan Alevler! Ormanlar Yine Yanıyor
Boşandığı Erkek Tarafından Öldürülen Demet'in Yakınları İsyan Etti! Eski Eşi Tarafından Öldürülen Demet'in Yakınları İsyan Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Ne Boğaziçi Ne ODTÜ! Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu: Dünyada da İlk 500'e Adını Yazdırdı Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti' Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti'
Ayşe Barım’a Büyük Şok! ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden… Ünlüler Rota mı Değiştiriyor? ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden