Murat Çalık'ı Ziyaret Eden Özgür Özel'den Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve ailesini hastanede ziyaret etti. Ziyarete ilişkin basın mensuplarına konuşan Özel yaptığı açıklamada, "Sayın Murat Çalık'ın yetkili avukatlarının hukuken kendisiyle temas etmesi gerekiyor. Mümkün olan en az seviyede tutacağız, biraz önce partili avukatlarımız, sayın Murat Çalık'ın yetkili avukatları dışında kimse içeri girmeyecek. Bizim bu hastaneye çok özen göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hocamızın da yetkililerin de onayıyla bana verilen bir kişilik görüşme hakkını da Mehmet Murat Çalık'ın annesine devrettim. Hocamız bugün bir aile görüşü ve bilgilendirme yaptıktan sonra Mehmet Murat Çalık'ı o özleyen ve bütün Türkiye'nin yüreğini sızlatan görüntülerdeki annesiyle görüştürecekler. Annesi günlerdir bahçedeydi, yukarıdaydı.

Tedavisi için gereken yapılacak. Tetkikler için en doğrusu yapılacak. En yakından takip edeceğiz. Kimseye hakkımızı yedirmeyiz. Kimsenin de hakkını yemek, haksızlık yapmak bizim işimiz değil"

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi