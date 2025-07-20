Boşandığı Erkek Tarafından Öldürülen Demet'in Yakınları İsyan Etti!

İzmir'de geçen ay boşandığı Halil Tezkorkmaz isimli erkek tarafından öldürülen Demet Akarsu cinayetine yakınlarından tepki yağdı. Akarsu'nun sahibi olduğu güzellik merkezinin sosyal medya hesabında yorum paylaşan müşterileri ve arkadaşlarının mesajları yürek yaktı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Boşandığı Erkek Tarafından Öldürülen Demet'in Yakınları İsyan Etti!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetleri artık toplumsal bir sorun haline gelirken, son olarak dün İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi. Yalnızca bir ay önce boşandığı Halil Tezkorkmaz isimli erkek tarafından bıçaklanarak öldürülen 45 yaşındaki Demet Akarsu, bugün Doğançay Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Demet Akarsu'nun ölümü ülkeyi yasa boğarken, toplumdaki erkek şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı kadınların devamlı partneri, eski partneri ya da ailesinden biri tarafından şiddete uğrayıp öldürüldüğüne dikkat çekerek, bu sorunun temeline inerek bir çözüm üretilmesi gerektiği ifade edildi.

YAKINLARI İSYAN ETTİ

Diğer yandan boşandığı eşi tarafından katledilen Demet Akarsu'nun, Çiğli'de bir güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi. Cilt bakımı, epilasyon ve makyaj gibi hizmetler veren güzellik merkezinin sosyal medya hesabının yorum bölümünde, Akarsu'nun müşterilerinin ve arkadaşlarının yazdığı mesajlar yürekleri yaktı.

Boşandığı Erkek Tarafından Öldürülen Demet'in Yakınları İsyan Etti! - Resim : 1

İşletmenin, Demet Akarsu'nun kendisinin de fotoğraflarının olduğu Instagram sayfasında birçok takipçi "Allah rahmet eylesin, arkadaşım çok üzdün bizi", "Her gün bir kadın öldürülüyor, devlet buna bir çözüm bulmuyor. Cezaların artmasını istiyoruz" ve "Neden nasıl, inanamıyorum" ve "Kendi ayakları üzerinde duran bir kadını hangi hakla böyle yok edersin" gibi yorumlar yaptı. Tüm kullanıcılar adalet çağrısı yaparak kadına şiddetin son bulmasını diledi.

Her Gün Bir Kadın Cinayeti... Demet Akarsu, Geçen Ay Boşandığı Erkek Tarafından ÖldürüldüHer Gün Bir Kadın Cinayeti... Demet Akarsu, Geçen Ay Boşandığı Erkek Tarafından ÖldürüldüGüncel
Mor Çatı'dan 'Ayşe Tokyaz' Açıklaması: 'Kadınlar Şikayet Etmeye Korkuyor'Mor Çatı'dan 'Ayşe Tokyaz' Açıklaması: 'Kadınlar Şikayet Etmeye Korkuyor'Güncel
Etiketler
Kadın cinayetleri İzmir
Son Güncelleme:
Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin Bugün Büyük Başarıların Göz Kırptığı 3 İşaret: Hemen Harekete Geçin
2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı 2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı
Uşak'ta Korkutan Alevler! Ormanlar Yine Yanıyor Uşak'ta Korkutan Alevler! Ormanlar Yine Yanıyor
Afrika Sıcakları Türkiye'de: İstanbul İçin İki Gün Alarm! Sakın Evden Çıkmayın, Ölüm Riski Var Sakın Evden Çıkmayın, Ölüm Riski Var
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Ne Boğaziçi Ne ODTÜ! Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu: Dünyada da İlk 500'e Adını Yazdırdı Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Rusya'da 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem 10 Dakika Arayla 7.4 ve 6.7 Büyüklüğünde İki Deprem
Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti' Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti'
Ayşe Barım’a Büyük Şok! ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden… Ünlüler Rota mı Değiştiriyor? ID İletişim’de Yaprak Dökümü! 3 Ayrılık İddiası Birden