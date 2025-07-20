Boşandığı Erkek Tarafından Öldürülen Demet'in Yakınları İsyan Etti!

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Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetleri artık toplumsal bir sorun haline gelirken, son olarak dün İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi. Yalnızca bir ay önce boşandığı Halil Tezkorkmaz isimli erkek tarafından bıçaklanarak öldürülen 45 yaşındaki Demet Akarsu, bugün Doğançay Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Demet Akarsu'nun ölümü ülkeyi yasa boğarken, toplumdaki erkek şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı kadınların devamlı partneri, eski partneri ya da ailesinden biri tarafından şiddete uğrayıp öldürüldüğüne dikkat çekerek, bu sorunun temeline inerek bir çözüm üretilmesi gerektiği ifade edildi.

YAKINLARI İSYAN ETTİ

Diğer yandan boşandığı eşi tarafından katledilen Demet Akarsu'nun, Çiğli'de bir güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi. Cilt bakımı, epilasyon ve makyaj gibi hizmetler veren güzellik merkezinin sosyal medya hesabının yorum bölümünde, Akarsu'nun müşterilerinin ve arkadaşlarının yazdığı mesajlar yürekleri yaktı.

İşletmenin, Demet Akarsu'nun kendisinin de fotoğraflarının olduğu Instagram sayfasında birçok takipçi "Allah rahmet eylesin, arkadaşım çok üzdün bizi", "Her gün bir kadın öldürülüyor, devlet buna bir çözüm bulmuyor. Cezaların artmasını istiyoruz" ve "Neden nasıl, inanamıyorum" ve "Kendi ayakları üzerinde duran bir kadını hangi hakla böyle yok edersin" gibi yorumlar yaptı. Tüm kullanıcılar adalet çağrısı yaparak kadına şiddetin son bulmasını diledi.