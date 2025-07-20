Afrika Sıcakları Türkiye'de: İstanbul İçin İki Gün Alarm! Sakın Evden Çıkmayın, Ölüm Riski Var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Diğer yandan bu hafta yeni bir sıcak hava dalgasının da geldiği öğrenildi. Özellikle önümüzdeki salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 45 dereceyi geçmesi öngörülen iller olduğu belirtildi.

Yılın 3. sıcak hava dalgasının yolda olduğunu ifade eden CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin bilgilendirme yaparken kritik uyarılar da yaptı. Bazı şehirlerde bu sıcakların şimdiden başladığını söyleyen Orhan Şen, İstanbul için ise salı ve çarşamba gününü işaret ederek "Evde kalın" çağrısında bulundu.

'ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR'

Orhan Şen, "İstanbul'da sıcaklık 36-37 dereceye çıkacak. Özellikle salı ve çarşamba günü, kronik hastalığı bulunan ve yaşlılar dışarı çıkmasınlar. Önemli bir risk problemi oluşturuyor. Bundan önceki iki sıcak hava dalgasında Avrupa'da Madrid'de 375 kişi öldü. Roma'da 255, Yunanistan'da da 100 kişi bu sıcaklardan hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu sıcaklar ölüm riskini arttırıyor" diye konuştu.

Türkiye'de Doğu ve Orta Karadeniz hariç diğer bölgede aşırı sıcaklar olduğunu anlatan Şen, Doğu Karadeniz'de de yağış olduğunu ancak sıcaklıkların da 25-30 derece civarında olduğunu ifade etti. Diğer tüm şehirlerde sıcaklıkların yaklaşık 35 derecenin üzerinde olduğunu anlatan Şen, "Güneydoğu Anadolu'da ise 40 derecenin üzerinde. Urfa, Kilis, Gaziantep'in büyük bir kesiminde, Diyarbakır'da 45 dereceyi belki geçecek olan sıcaklıklar var. Bu sıcaklıklar gölgede ölçülen sıcaklıklar" dedi.

EN YÜKSEK SICAKLIK EGE'DE

En yüksek sıcaklığın İç Ege'de olduğunu vurgulayan Orhan Şen, "Aydın, Manisa, Muğla civarlarında 43-44 derece civarında sıcaklıklar olacak. Edirne'de de yaklaşık 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar meydana gelecek. Antalya'da rüzgâr kuzeyli değil, biraz güneyli estiği için denizden biraz serin hava getirecek. O da 35 derece civarında veya biraz daha altında olabilir. Antalya'ya özel olarak bu. İzmir 37-38 derece. Bodrum, Marmaris yani yaz tatili yapanlar için söylüyorum, 30 ile 35 derece arasında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi