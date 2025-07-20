Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler KKTC'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına ziyarette bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler KKTC'de
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Mutlu Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti. Tümen Komutanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdi."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

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