'Uyuyan Prens' Suudi Arabistan’ı Yasa Boğdu! 20 Yıl Sonra Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suudi Arabistan'da 20025 yılında Harp Okulu'nda okuduğu sırada trafik kazası geçiren ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya giren 1990 doğumlu Suudi Prens Velid, bu sürede ‘Uyuyan prens’ olarak anılmaya başlanmıştı.

20 YILDIR KOMADAYDI

Prens Velid'in 2019 ve 2020 yıllarında sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde parmaklarını oynattığı görülmüş, ailesi için bir umut doğmuştu.

HAYATINI KAYBETTİ

20 yıldır komada olan Prens Halid bin Talal'ın oğlu, Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud vefat etti.

Kaynak: AA