Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci Yıl Dönümü İçin Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci Yıl Dönümü İçin Mesaj
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından fotoğraflı bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci Yıl Dönümü İçin Mesaj - Resim : 1

Cumhurbaşkanı’nın X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci Yıl Dönümü İçin Mesaj - Resim : 2

KIBRIS BARIŞ HAREKATI NASIL OLDU?

15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta askeri darbe gerçekleşti. Kıbrıs'ta yapılan darbe, Lefkoşa'daki Türk Büyükelçiliği tarafından şifreli mesajla Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığo'na iletildi. 1960 yılında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyeti Garanti Antlaşması'nın garantör ülkesi olan Türkiye, bir diğer garantör ülke olan İngiltere ile ortak bir operasyon gerçekleştirmek için durumu görüştü. İngiltere'nin destek vermemesi halinde Türkiye tek başına askeri operasyon gerçekleştirme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci Yıl Dönümü İçin Mesaj - Resim : 3

16 Temmuz 1974'te Dış İşleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere Büyükelçilikleri'ne durumu bildirdi. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit, muhalefet partileri liderleri ile durumu görüştü ve bir gün sonra müzakereler için Londra'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci Yıl Dönümü İçin Mesaj - Resim : 4

Bülent Ecevit önderliğindeki Türk heyeti, dönemin İngiltere başbakanı Harold Wilson, İngiltere Dış İşleri Bakanı James Callaghan ve ABD Dış İşleri Bakan Yardımcısı Joseph Sisco ile Kıbrıs meselesini görüştü. Fakat İngiltere ve ABD, Türkiye'ye destek vermedi. 18 Temmuz 1974'te Türk heyeti Ankara'ya geri döndü. 19 Temmuz 1974'te Kıbrıs'taki durum Genelkurmay Başkanlığı'ndaki komutanlarla görüşüldü ve görüşmenin ardından Bakanlar Kurulu oy birliği ile Kıbrıs'a askeri müdahale kararı aldı.

Temmuz 1974'teki ilk askeri müdahalede Kıbrıs'ın yüzde 3'ü Türk kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Kıbrıs'taki Yunan askeri cuntası ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki Nikos Sampson görevi bıraktı. Yunanistan'da yönetim sivil iradeye devredildi. Fransa'da 7 yıldır sürgünde olan Konstantin Karamanlis Yunanistan'a geri çağırıldı ve 24 Temmuz 1974'te hükümeti kurdu. Böylece Yunanistan'da 1967'den bu yana süren askeri cunta yönetimi sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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