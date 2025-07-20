Uşak'ta Korkutan Alevler! Ormanlar Yine Yanıyor

Uşak'ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

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Uşak'ın Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Uşak'ta Korkutan Alevler! Ormanlar Yine Yanıyor - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.

Uşak'ta Korkutan Alevler! Ormanlar Yine Yanıyor - Resim : 2

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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