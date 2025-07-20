Uşak'ta Korkutan Alevler! Ormanlar Yine Yanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uşak'ın Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA