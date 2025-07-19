Mor Çatı'dan 'Ayşe Tokyaz' Açıklaması: 'Kadınlar Şikayet Etmeye Korkuyor'

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İstanbul Eyüpsultan'da eski polis memuru olan eski sevgilisi Cemil Koç tarafından katledilip cansız bedeni bir bavula konulan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Tutuklanan katil zanlısı, iki yıl önce şüpheli bir şekilde ölen Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi Ejegül Özeova'nın ölümü sebebiyle de yargılanmaya başlayarak tutuklandı.

Olay, Türkiye'deki kadın cinayetlerinde, güvenlik ve yargının zafiyet gösterdiği tepkilerine neden olurken, kadın sığınma platformu Mor Çatı'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Ayşe'nin kendisine şiddet uygulayan Cemil Koç’u korktuğu için şikayet edemediği belirtilen açıklama, "Ayşe ve erkek şiddetine maruz kalan tüm kadınlar için adalet ancak kurumların sorumluluğunu kabul etmesi ve erkeklerin çıkarını değil kadınların haklarını gözeten bir sistem ile sağlanacak" notuyla yayımlandı.

Ayşe Tokyaz cinayetinin her kadın cinayeti gibi önlenebilir olduğunu vurgulayan Mor Çatı, "Ayşe’nin hayatından endişe eden kız kardeşi Esra Tokyaz’ın karakola giderek ihbarda bulunması, kadınlara inanmayan, yaşadıkları şiddeti önemsiz gören, eski meslektaşları bir erkeği kollamayı bir kadının hayatından önemli gören polislerin yaklaşımı nedeniyle ciddiye alınmadı" ifadelerini kullandı.

'ŞİDDET UYGULAYAN POLİSSE KORKU BÜYÜYOR'

Bu olayın münferit olmadığının altını çizen Mor Çatı, kadınların yardım isteseler de yardım edilmeyeceğine inandırıldıkları için korku içinde olduklarını vurguladı. Mor Çatı, şiddet uygulayan erkek bir polis olduğunda, kadınların şiddetten uzaklaşabilmesinin önündeki engellerin daha da büyüdüğüne dikkat çekerek "Şiddet uygulayan erkek polis olduğunda, kadınlara kendilerini polise şikayet etmelerinin mümkün olmadığını söylüyor, buna rağmen gidip şikayette bulunmaya çalışan kadınlar ise caydırılmaya çalışılıyor" sözlerine yer verdi.

Pınar Gültekin’i işkence ederek öldüren Cemal Metin Avcı’nın aldığı cezayı bozan Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararını hatırlatan dayanışma evi, "Göz göre göre gelen kadın cinayetlerini önlemek, kadına yönelik erkek şiddetini ortadan kaldırmaya yönelik siyasi irade göstermekten geçiyor. Erkek şiddetinin temel kaynağı olan cinsiyet eşitsizliğini sonlandırmaya yönelik çalışarak şiddeti önlemek, kadınların ihtiyaçlarını ve şiddetin dinamiklerini anlayarak kadınları şiddetten korumak, şiddeti önlemekle yükümlü kurumların koordinasyon içinde çalışmasıyla, şiddet uygulayan erkekler ve kadın katillerinin adil yargılanması ile kadın cinayetlerini önlemek mümkün" açıklamasını yaptı.