Bakanlıkta Kritik Toplantı! 30 Büyükşehir Belediyesi Katıldı: İşte Masadaki Konular...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir belediyesinin genel sekreterleriyle önemli bir toplantı yaptı. Trafik hız levhaları ve sahipsiz hayvanlar ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Yerlikaya, yerel yönetimlerin bu iki konuda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesinin genel sekreterleriyle Bakanlık binasında geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının öne çıkan iki başlığı trafik hız levhalarının yeniden düzenlenmesi ve sahipsiz hayvanlara yönelik yerel yönetimlerin görevleri oldu.

TRAFİK GÜVENLİĞİ MASADA

Trafik güvenliğiyle ilgili bölümde, hız levhalarının vatandaşların can ve mal güvenliği açısından standartlara uygun şekilde yeniden düzenlenmesinin önemi vurgulandı. Bakan Yerlikaya, trafik sistemlerinin işlevselliğinin artırılmasının kazaların önlenmesinde etkili rol oynayacağını ifade etti.

SOKAK HAYVANLARI KONUŞULDU

Toplantının ikinci gündem maddesi ise sahipsiz hayvanlarla ilgiliydi. Yerlikaya, "sahipsiz hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine yerleştirilmesinin ve bu alanlarda sağlıklı koşullarda bakılmalarının hem insani hem hukuki bir sorumluluk" olduğunu belirterek, belediyelerin bu konuda daha fazla inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya ayrıca, "sürecin yasalar, medeniyet değerleri ve toplumsal vicdan doğrultusunda, yerel yönetimlerle iş birliği içinde kararlılıkla sürdürüleceğini" ifade etti. Hayvan bakımevi sayısının artırılmasının da artık bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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