Bahçelievler'de Polis Yelekli Hırsızlar, Yakalanmamak İçin Aracı Yaktı

İstanbul Bahçelievler'de polis yelekleriyle girdikleri evden kasa çalan şüpheliler, iz bırakmamak için kullandıkları aracı kundaklayıp kaçtı. Olay sonrası harekete geçen polis, Esenyurt, Esenler ve Güngören ilçelerinde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Bahçelievler'de Polis Yelekli Hırsızlar, Yakalanmamak İçin Aracı Yaktı
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İstanbul Bahçelievler'de Zafer Mahallesi'ndeki bir ikametten polis yelekli kişilerin kasa ile çıktığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede güvenlik kamerası çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında, araç ile adres önüne gelen şahısların kendilerine polis süsü vererek polis şapkası ve polis yelekleri giydiği ve ikamete girdikleri, kasa ile çıkarak aynı araç ile olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Şüphelileri adım adım takip eden polis ekipleri, şahısların çaldıkları kasayı Güngören ilçesinde bir adrese bıraktıklarını tespit etti.

İZ BIRAKMAMAK İÇİN ARACI YAKTILAR

Şahısların olayda kullandıkları aracı arkalarında iz bırakmamak için olaydan 1 gün sonra kundaklayıp kaçtıkları tespit edilen şahıslar. Çalışmalar neticesinde tespiti yapılan; Esenyurt, Esenler ve Güngören ilçelerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, R.B. ve A.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Uzun namlulu silah çıktı

Operasyonda gözaltına alınan şahısların evinde yapılan aramalarda 1 uzun namluluk silah ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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